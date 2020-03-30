Klasik Alfa Romeo ruhunun elektrikle buluşması: Alfa Romeo GTelectric

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Elektrikli araç teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte klasik otomobilleri elektriklendirmek adeta bir moda haline geldi. Bu kez de Totem Automobili isimli bir firma, elektrikli motor ve batarya ile donattığı Alfa Romeo GTelectric’le karşımızda.

Şık İtalyan tasarımının günümüz teknolojileriyle harmanlandığı Alfa Romeo GTelectric, 518 beygir güç ve 940 Nm tork üreten bir canavara dönüşmüş. Şirket, aracın bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamladığını iddia ediyor.

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320 kilometre sürüş menzili

Alfa Romeo GTelectric’teki motoru 50.4 kWh’lık sıvı soğutmalı batarya paketi besliyor. Şirket, araçta kullanılan bataryanın türünün en güvenli ve hafif örneklerinden biri olduğunu söylüyor. 350 kilogram ağırlığındaki bu batarya, Alfa Romeo GTelectric’e 320 kilometre civarında bir sürüş menzili sağlıyor. Bataryanın ne kadar sürede şarj edilebildiği belli değil, fakat şirket hızlı şarj desteğinin bulunduğunun altını çiziyor.

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Elektrikli GTelectric’in dönüşümünde donör olarak klasik Alfa Romeo Giulia GT Junior kullanılmış. Sürecin başında aracı tamamen parçalarına ayıran şirket, orijinal şasinin sadece yüzde 10’unu kullanmış. Geri kalanında, otomobilin sahip olduğu güçle başa çıkabilmesi ve daha hafif olması için tamamı alüminyumdan oluşan özel bir platform kullanılmış. Tamamı karbon fiberden imal edilen gövde, iç mekandaki yaşam alanına etki etmeyen alüminyum çubuklarla güçlendirilmiş.

Alfa Romeo GTelectric’in ön tarafında MacPherson süspansiyon, elektrik motorunun bulunduğu arka tarafta ise multilink süspansiyon kullanılmış. Araç standart olarak iki yönlü ayarlanabilir Bilstein süspansiyona sahip fakat müşteriler dilerse elektronik olarak kontrol edilebilir süspansiyon veya havalı süspansiyon da tercih edebiliyor. İç tarafta ise oturma pozisyonunun sürücünün boyuna göre özel olarak ayarlandığı, klasik İtalyan tasarımını dijital göstergeler ve 3,5 inç bilgi-eğlence ekranı gibi yeni teknolojilerle birleştiren bir anlayış söz konusu.

Elektrikli Alfa Romeo GTelectric’in aslında 2020 Goodwood Hız Festivali’nde görücüye çıkarılması bekleniyordu fakat etkinlik koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Tanıtım için yeni tarih henüz açıklanmadı.

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