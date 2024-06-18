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    Battle Royale oyunu Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz

    Nadiren de olsa ücretsiz oyunlarla bizleri mutlu eden Steam'de bir oyun daha ücretsiz oldu. Knightfall: A Daring Journey, 18 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak oynanabilecek.
    Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Şimdi de yayıncı ve geliştiriciliğini Landfall'ın yaptığı Knightfall: A Daring Journey, Steam'de ücretsiz oldu. Bugünden itibaren oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz

    Landfall tarafından ilk olarak 2022 yılında yayınlanan Knightfall: A Daring Journey, iki kişilik takımlardan oluşan ve hayatta kalmaya çalıştığınız bir Battle Royale oyunu. Oyunda, kaleye ulaşmak ve gülü herkesten önce koparmak için 28 oyuncuya karşı mücadele veriyorsunuz.  

    Peki Knightfall: A Daring Journey ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra  Knightfall: A Daring Journey Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Knightfall: A Daring Journey önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11
    • İşlemci: Intel Core i5 3.0 Ghz, AMD Ryzen 5
    • Bellek: 8 GB RAM.
    • Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 veya AMD RX 470
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 5 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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