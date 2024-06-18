Battle Royale oyunu Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz

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Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam ve Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Şimdi de yayıncı ve geliştiriciliğini Landfall'ın yaptığı Knightfall: A Daring Journey, Steam'de ücretsiz oldu. Bugünden itibaren oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz

Landfall tarafından ilk olarak 2022 yılında yayınlanan Knightfall: A Daring Journey, iki kişilik takımlardan oluşan ve hayatta kalmaya çalıştığınız bir Battle Royale oyunu. Oyunda, kaleye ulaşmak ve gülü herkesten önce koparmak için 28 oyuncuya karşı mücadele veriyorsunuz.

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Peki Knightfall: A Daring Journey ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Knightfall: A Daring Journey Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Knightfall: A Daring Journey önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11

İşlemci: Intel Core i5 3.0 Ghz, AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 veya AMD RX 470

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB

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Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz