Battle Royale oyunu Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz

- Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz
- Knightfall: A Daring Journey önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Knightfall: A Daring Journey Steam'de ücretsiz
Landfall tarafından ilk olarak 2022 yılında yayınlanan Knightfall: A Daring Journey, iki kişilik takımlardan oluşan ve hayatta kalmaya çalıştığınız bir Battle Royale oyunu. Oyunda, kaleye ulaşmak ve gülü herkesten önce koparmak için 28 oyuncuya karşı mücadele veriyorsunuz.
Peki Knightfall: A Daring Journey ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? Gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Knightfall: A Daring Journey Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Knightfall: A Daring Journey önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8 64-bit, Windows 10 64-bit, W11
- İşlemci: Intel Core i5 3.0 Ghz, AMD Ryzen 5
- Bellek: 8 GB RAM.
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 veya AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.