Epic Games Store'un 2. gizemli oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, yıl sonuna özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu yılki gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve bugünden itibaren kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Etkinliğin ikinci gizemli oyunu ise erişime açıldı. İşte Epic Games Store'un ilk ücretsizi.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Jotunnslayer: Hordes of Hel

Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu Jotunnslayer: Hordes of Hel olacak. Slovak stüdyo Games Farm tarafından geliştirilen ve Grindstone tarafından yayınlanan Jotunnslayer: Hordes of Hel, Vampire Survivors hayranlarına hitap edebilecek bir hayatta kalma oyunu. Adından da anlaşılacağı gibi, oyun İskandinav mitolojisinden ilham alıyor ve oyuncular, düşman dalgaları ve patronlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Normalde 7,99 dolar (Steam) fiyat etiketi bulunan aksiyon roguelite oyunu, Epic Games'te ise 206 TL fiyatla satılıyor. 19 Aralık'a 24 saat boyunca ücretsiz olarak alınabiliyor.

