Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Redout 2 ve Idle Champions of the Forgotten Realms

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Redout 2için tek ve çok oyunculu arcade yarış oyunu diyebiliriz. Champions of the Forgotten Realms ise, D&D evrenlerindeki karakterleri tek bir macerada toplayan bir strateji oyunu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Redout 2, 20 Haziran Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Champions of the Forgotten Realms'in ise ne kadar ücretsiz kalacağı belirsiz.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

13 Haziran - 20 Haziran

