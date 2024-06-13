Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Redout 2 ve Idle Champions of the Forgotten Realms
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 13 Haziran - 20 Haziran
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Redout 2 ve Idle Champions of the Forgotten Realms
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Redout 2için tek ve çok oyunculu arcade yarış oyunu diyebiliriz. Champions of the Forgotten Realms ise, D&D evrenlerindeki karakterleri tek bir macerada toplayan bir strateji oyunu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Redout 2, 20 Haziran Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Champions of the Forgotten Realms'in ise ne kadar ücretsiz kalacağı belirsiz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
13 Haziran - 20 HaziranKaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/idle-champions-of-the-forgotten-realms https://store.epicgames.com/tr/p/redout-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.