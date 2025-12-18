Giriş
    Half-Life 3, Steam Machine ile birlikte çıkabilir

    Half-Life 3’ün, Valve’ın yeni Steam Machine modeliyle birlikte 2026’nın başlarında çıkış oyunu olarak piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Valve ise sessizliğini koruyor.

    Half-Life 3, Steam Machine ile birlikte çıkabilir Tam Boyutta Gör

    Half-Life serisinin hayranları için yıllardır süren belirsizlik yeniden gündemde. Aradan geçen yirmi yılı aşkın sürede sayısız sızıntı ve iddia ortaya atılsa da Half-Life 3’e dair hiçbir bilgi bugüne kadar resmiyet kazanmadı. Son dönemde ise oyunun Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni nesil Steam Machine ile aynı dönemde piyasaya sürülebileceği yönündeki iddialar ortaya çıktı.

    Half-Life 3 gündemden düşmüyor

    Daha önce Half-Life 3’ün Steam Machine ile birlikte duyurulacağı öne sürülmüş ancak bu beklenti herhangi bir açıklama gelmeden boşa çıkmıştı.  Bu durum, oyunun yalnızca duyurulmak yerine Steam Machine’in çıkışıyla birlikte doğrudan bir lansman oyunu olarak sunulacağı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi. Bu iddialara son olarak Insider Gaming Weekly adlı YouTube podcast’inde konuşan oyun gazetecisi Mike Straw da katıldı. Sızıntı kaynaklarına dayanan haberleriyle tanınan Straw, görüştüğü herkesin Half-Life 3’ün Steam Machine için bir çıkış oyunu olacağı konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

    Straw’un aktardığı bilgiler yalnızca oyunla sınırlı değil. Valve cephesinde, Steam Machine’in fiyatlandırmasına dair ciddi belirsizlikler olduğu da belirtiliyor. Özellikle DRAM piyasasındaki dalgalanma ve yüksek maliyetlerin şirketin nihai fiyatı belirlemesini zorlaştırdığı vurgulanıyor. Bu nedenle Valve’ın hem donanım hem de oyun tarafında net bir takvim açıklamaktan kaçındığı ifade ediliyor.

    Ayrıca dikkat çekici bir başka iddia da Valve’ın bilinçli olarak yanıltıcı çıkış tarihlerini bazı oyun gazetecilerine sızdırmış olabileceği yönünde. Straw’a göre bu strateji, sızıntıların kaynağını tespit etmek ve aynı zamanda Half-Life 3’ün gerçek çıkış tarihini gizlemek amacıyla uygulanmış olabilir.

    Valve cephesi ise resmi açıklamalar konusunda temkinli duruşunu sürdürüyor. Şirket, Steam Machine için net bir tarih paylaşmış değil ve fiyatlandırma hakkında da somut bir bilgi vermedi. Şu ana kadar doğrulanan tek detay cihazın 2026’nın başlarında, yani yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığı. Fiyatının ise benzer özelliklere sahip, kullanıcı tarafından toplanan bir oyun bilgisayarıyla aynı seviyede olacağı yönünde.

