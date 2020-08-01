Kodak ilaç sektörüne giriyor

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Bir zamanların önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak, 2012 yılında iflasın eşiğinden dönmüştü. Eski günlerini mumla arayan şirket, ABD hükümetinden 756 milyon dolarlık geliştirme kredisi alarak, koronavirüs ilaçlarına malzeme üretecek.

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Kodak'ın ilaç sektörüne ikinci kez girişi

Kodak Pharmaceuticals olarak adlandırılan yeni girişim faaliyete geçtiğinde şirketin, ülke çapında biyolojik ve antibakteriyel olmayan ilaçlarda kullanılan aktif bileşenlerin yüzde 25'ine kadar üretebileceği tahmin ediliyor. Kodak'ın, faaliyetlerinin yüzde 30 ila 40'ını kimyasal bileşenlerin üretimine aktarmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

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756 milyon dolarlık kredi, ABD hükümeti tarafından Kore Savaşı'na dayanan Savunma Üretim Yasası kapsamında Kodak'a verildi. Trump yönetimi daha önce de COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için ventilatör, koruyucu maske ve diğer tıbbi ekipmanların üretimini hızlandırmak için zaten aktif olarak Kodak'tan destek almıştı. Öte yandan Kodak'ın ilaç sektöründeki bu girişimi ilk değil. Şirket 1988 yılında, global ilaç şirketi olan Sterling Drug'ı 5 milyar dolara satın almış, ancak 1994 yılında da parça parça satmıştı.

https://www.kodak.com/en/company/page/kodak-pharmaceuticals

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