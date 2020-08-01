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    Kodak ilaç sektörüne giriyor

    Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden ABD merkezli Kodak, yaşadığı zor günlerin ardından ilaç sektörüne girmeye hazırlanıyor. Şirket koronavirüs ilaçları için malzeme üretecek.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kodak ilaç sektörüne giriyor
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    Bir zamanların önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak, 2012 yılında iflasın eşiğinden dönmüştü. Eski günlerini mumla arayan şirket, ABD hükümetinden 756 milyon dolarlık geliştirme kredisi alarak, koronavirüs ilaçlarına malzeme üretecek.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek"

    Kodak'ın ilaç sektörüne ikinci kez girişi

    Kodak Pharmaceuticals olarak adlandırılan yeni girişim faaliyete geçtiğinde şirketin, ülke çapında biyolojik ve antibakteriyel olmayan ilaçlarda kullanılan aktif bileşenlerin yüzde 25'ine kadar üretebileceği tahmin ediliyor. Kodak'ın, faaliyetlerinin yüzde 30 ila 40'ını kimyasal bileşenlerin üretimine aktarmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

    Kodak ilaç sektörüne giriyor
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    756 milyon dolarlık kredi, ABD hükümeti tarafından Kore Savaşı'na dayanan Savunma Üretim Yasası kapsamında Kodak'a verildi. Trump yönetimi daha önce de COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için ventilatör, koruyucu maske ve diğer tıbbi ekipmanların üretimini hızlandırmak için zaten aktif olarak Kodak'tan destek almıştı. Öte yandan Kodak'ın ilaç sektöründeki bu girişimi ilk değil. Şirket 1988 yılında, global ilaç şirketi olan Sterling Drug'ı 5 milyar dolara satın almış, ancak 1994 yılında da parça parça satmıştı.



    https://www.kodak.com/en/company/page/kodak-pharmaceuticals Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 2 hf.
    bende dolar bassam bende herkesi desteklerim bas babam bas
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    suslu76 (suleyman u.) 2 hf.
    Adamlar muteahhit gibi. Insaat bitmeden satmislar.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf.
    Şirket 1998 yılında, global ilaç şirketi olan Sterling Drug'ı 5 milyar dolara satın almış, ancak 1994 yılında da parça parça satmıştı.

    hmm
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 hf.
    devlet destekliyor olay bu. abd şirketlerinin hepsi devlet desteklidir o yuzden bu kadar buyuyorlar. apple google facebook...
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    1998 yılında aldığı şirketi 1994'te nasıl satabilir ?
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    mokoko_TR 2 hf.
    baktı en büyük para bunda mantıklı adım.. bir vürüs yay ilaç buldum de trilyoner ol yada bir ilaç yaptım de doktorlara sponsor ol yada üc bes kücük ilaç yöneticisine sow yaptır "bu ilacı neden almıyorsunuz insanlar ölüyor" diye twit attır yada dsö ye parası ile makale yazdır parayı amudu ile götür .. bizden başka herkes yolunu bulmuş bizde rusyaya dometes satacağız diye yırtınalım
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    monacomen 2 hf. mokoko_TR
    E bizde mi öyle midesiz olalım, gerçi kapitalizm bunu gerektirir, namuslu veya dürüst kapitalistlik veya zenginlik olmaz, illa bir mafyalık bir çakallık bir hainlik ile para kazanılır, onun dışındaki her şey şanstır. Domates ile namusluca para kazanmayı yeğlerim. Çünkü namussuz olmayı beceremem.
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