Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz

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Teknoloji meraklılarının Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazaları sayısı her geçen gün artıyor. Üç büyük şehir dışındaki ilk mağaza, 11 Ocak tarihinde Konya’daki Kulesite AVM’ye açıldı ve büyük ilgi gördü.

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25 Ocak Cumartesi günü Donanımhaber olarak Konya Mi Store mağazasını ziyaret edeceğiz. Mağazada hangi ürünlerin bulunduğuna göz atıp deneyimlerimizi video ile sizlere aktaracağız. Dilerseniz sizler de Cumartesi günü mağazaya gelerek editörlerimizden Erdi Özüağ ile tanışma, sohbet etme ve videoya konuk olma fırsatı bulabilirsiniz.

Konya’daki Mi Store mağazası Kulesite AVM’nin zemin katında yer alıyor. Tanışmak ve sohbet etmek için Cumartesi günü sizleri mağazaya bekliyoruz.

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