Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz

    Konya Kulesite AVM içerisinde bulunan Mi Store mağazasını ziyaret etmeye geliyoruz. 25 Ocak Cumartesi günü sizler de mağazayı ziyarete gelerek Erdi Özüağ ile tanışma fırsatı elde edebilirsiniz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    512
    22
    4
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji meraklılarının Xiaomi ürünlerini deneyimleyip satın alabildiği Mi Store mağazaları sayısı her geçen gün artıyor. Üç büyük şehir dışındaki ilk mağaza, 11 Ocak tarihinde Konya’daki Kulesite AVM’ye açıldı ve büyük ilgi gördü.

    Ayrıca Bkz. "Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor?"

    25 Ocak Cumartesi günü Donanımhaber olarak Konya Mi Store mağazasını ziyaret edeceğiz. Mağazada hangi ürünlerin bulunduğuna göz atıp deneyimlerimizi video ile sizlere aktaracağız. Dilerseniz sizler de Cumartesi günü mağazaya gelerek editörlerimizden Erdi Özüağ ile tanışma, sohbet etme ve videoya konuk olma fırsatı bulabilirsiniz.

    Konya’daki Mi Store mağazası Kulesite AVM’nin zemin katında yer alıyor. Tanışmak ve sohbet etmek için Cumartesi günü sizleri mağazaya bekliyoruz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    De Grado 46 dk.
    mesut a 10 TL havale yapın bakkal açılışına bile gelir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Erasmus78 1 sa.
    Bütün Mi Store mağaza açılışlarına gidecek misiniz? Haber değeri taşımaktan ne zaman çıkacak bu olay? Size bunun için para ödemeyi kestiklerinde mi? :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Matt_Murdock 1 sa.
    OOOO PARALAR YATTI GALİBA DH EKİBİ
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trendtavsiye 2 sa. yeni yorumcu
    Buraya gelmek istiyorum bakalım nasip olacak mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor 33 dk. Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak 1 sa. Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı 1 sa. A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. 2 sa. Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak 2 sa. Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu 3 sa. Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz Sonraki Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor 4 sa. Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı 5 sa. Galaxy A11 detaylanıyor 5 sa. Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor 5 sa. Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı 15 sa. Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere 16 sa. Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi 16 sa. Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor? 17 sa. Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak 17 sa. Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 19 sa. Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı 19 sa. AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti 20 sa. Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor 20 sa. MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu 21 sa. Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu 21 sa. Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor 22 sa. Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor 22 sa. Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak 23 sa. Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim