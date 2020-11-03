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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Korku filmi Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu

    Korku filmi hayranlarının son dönemde başarılı bulduğu filmlerden biri olan Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu, başrolde yine Isabelle Fuhrman bulunuyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Korku filmi Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu
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    Her ne kadar her yıl onlarca korku filmi çıksa da ne yazık ki kaliteli olanlarının sayısı bir hayli az. Bu yüzden de korku fimi severler bir filme ilgili gösterip sevince, yapımcılar hemen devamını yapıyor. Bugün devamı duyurulan film de aslında bu tarz bir korku filmi ancak devamının duyurulması 11 yıl sonra oldu.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı"

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    2009 yılında yayınlanan ve dönemin sevilen filmlerinden biri olan Orphan ya da Türkçe adı ile Evdeki Düşman filminin devam filmi duyuruldu. İkinci film; ilk filmden sonrasını değil, öncesini anlatacak yani "prequel" denilen bir film olacak. Filmin başrolünde ise ilk filmin de başrolü olan Isabelle Fuhrman bulunacak. Film ile ilgili ne yazık ki başka bir detay bilinmiyor.

    Orphan hem çıktığı yıl popüler bir filmdi hem de geçtiğimiz yıl popülerleşen bir filmdi. Geçtiğimiz yıl popülerleşme sebebi ise filmin hikayesinin gerçekten yaşanmış olması. Yaşanan olayı aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu kısımdan sonrası ilk film için spoiler.

    Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Amerika'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Michael Barnett ve Kristine Barnett çiftinin 9 yaşında olduğunu düşünerek evlat edindiği Natalia Grace'in bir süre sonra 22 yaşında olduğunu anlamışlardı. İlk filmin hikayesi de tam olarak bu tarzda.



    https://screenrant.com/orphan-movie-prequel-cast-isabelle-fuhrman-original-actor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    48 dakika önce
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    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    fuckulteli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korku değil de 2-3 yerde çok gerilmiştim, gergin gergin film izlemeyi sevmiyorum. Nereden de izlediydim.. (bana göre değil, germe konusunda başarılı olabilir ama niye gerileyim :D)
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    Evil Clown (furkan saygaç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    11 yıl olmuş demek ilk izlediğimden beri. Gerçekten gerek senaryo gerek yaşattığı gerilim hissi muazzamdı. İzlemeyen varsa kesinlikle tavsiyedir.
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    darth_lumiye 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne ilginç olaymış
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    x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizden isim araklıyorlar, bildiğin Orhan bu ne orphan 'ı ;)
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    serweira 1 hf. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Haha çok iyi
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