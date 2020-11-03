Korku filmi Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu

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Her ne kadar her yıl onlarca korku filmi çıksa da ne yazık ki kaliteli olanlarının sayısı bir hayli az. Bu yüzden de korku fimi severler bir filme ilgili gösterip sevince, yapımcılar hemen devamını yapıyor. Bugün devamı duyurulan film de aslında bu tarz bir korku filmi ancak devamının duyurulması 11 yıl sonra oldu.

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2009 yılında yayınlanan ve dönemin sevilen filmlerinden biri olan Orphan ya da Türkçe adı ile Evdeki Düşman filminin devam filmi duyuruldu. İkinci film; ilk filmden sonrasını değil, öncesini anlatacak yani "prequel" denilen bir film olacak. Filmin başrolünde ise ilk filmin de başrolü olan Isabelle Fuhrman bulunacak. Film ile ilgili ne yazık ki başka bir detay bilinmiyor.

Orphan hem çıktığı yıl popüler bir filmdi hem de geçtiğimiz yıl popülerleşen bir filmdi. Geçtiğimiz yıl popülerleşme sebebi ise filmin hikayesinin gerçekten yaşanmış olması. Yaşanan olayı aşağıda bulabilirsiniz.

Bu kısımdan sonrası ilk film için spoiler.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Amerika'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Michael Barnett ve Kristine Barnett çiftinin 9 yaşında olduğunu düşünerek evlat edindiği Natalia Grace'in bir süre sonra 22 yaşında olduğunu anlamışlardı. İlk filmin hikayesi de tam olarak bu tarzda.

https://screenrant.com/orphan-movie-prequel-cast-isabelle-fuhrman-original-actor/

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