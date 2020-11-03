Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı

Tam Boyutta Gör

Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'dan uyarlanan birçok film ve dizi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu duyurulan yapımlardan biri de Resident Evil film serisini yeniden başlatacak olan bir film.

Ayrıca Bkz. "Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var"

Resident Evil Reboot olarak geçen bu film hem geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu hem de oyuncuları belli olmuştu. Bugün de filmin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Daha önce Max Payne, Blade, Ghostrider ve Vikings gibi yapımlarda rol alan ancak son dönemde Gotham dizisindeki Harvey Bullock karakteri ile tanınan Donal Logue, Resident Evil'ın yeni filminin kadrosuna katıldı. Donal Logue, filmde oyunlarda da bulunan Chief Irons karakterini canlandıracak.

Ayrıca Chad Rook ve Lily Gao'nun da kadroya katıldığı açıklandı ancak rolleri belli değil. 2021 yılında yayınlanması beklenen filmin ilk açıklanan oyuncuları ve rolleri şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) ve Neal McDonough (William Birkin).

https://deadline.com/2020/11/gotham-donal-logue-resident-evil-origin-movie-1234607840/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.