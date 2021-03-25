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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında

    New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada Pfizer ve Moderna aşılarını olan bireyler 2 aylık süreç boyunca takip edildi. Araştırmalar Teksas ve Kaliforniya bölgelerinde yapıldı.
    25 Mart 2021, 19:45 (22 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında

    Bütün Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkelerde çeşitli aşı uygulamaları devam ediyor. University of Texas Southwestern Medical Center kurumunda çalışan 23.200 sağlık çalışanı üzerinde yapılan incelemede katılımcılar yaklaşık 2 aylık süreç boyunca takip edildi. Ayrıca Kaliforniya’da da 36.600 kişi üzerinde benzer araştırma sürdürüldü. Katılımcılarıa Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarından herhangi birinin yapıldığını belirtelim.

    Aşılama

    New England Journal of Medicine dergisinde de yayımlanan, Teksas’ta sağlık çalışanları üzerinde yapılan incelemelerde Pfizer aşısı kullanılmakla birlikte aşılanmadan sonraki süreçte koronavirüs vakalarının dramatik bir biçimde azaldığı tespit edilmekle birlikte aşılanmamış bireylerin %2.6’sının pozitif olduğu buna rağmen aşılarının ilk dozunu olan bireylerdeki pozitiflik oranının %1.82 olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle aşının ilk dozunu olan bireylerdeki pozitiflik oranı %31 oranında düşüyor.

    Yine aynı araştırmada söz edilen aşılardan herhangi birinden tüm dozları aşılanan bireylerin pozitiflik oranı %0,05 oranında yani pozitiflik oranı %1’in altına düşmüş durumda.

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    Bağışıklık

    Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında

    Yine New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan diğer bir çalışmada ve Kaliforniya’da yürütülen araştırmalarda ( 36.600 kişi ) ise Pfizer veya Moderna aşılarını olan bireyler incelendi ve katılımcıların yaklaşık %77 tüm dozlarla aşılandı.

    Tek doz aşı almış bireylerin %0,9’u pozitif çıkarken pozitifliğin çoğunun aşılanmadan sonraki ilk haftalar içerisinde olduğu belirtiliyor yani bilim insanları bu bireylerin büyük kısmının aşılanmadan önce virüsle enfekte olmuş olabileceğini düşünüyor. İki dozu da alan bireylerden sadece 37’si yani yüzde olarak %0,13’ü pozitif olarak tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir"

    Yeni araştırmalardan anlaşılabileceği üzere aşılanma etkin bağışıklık yanıtı ve enfeksiyonun klinik seyri açısından oldukça büyük önem arz ediyor.

    Yeni araştırma New England Journal of Medicine adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2102153?articleTools=true https://www.dailymail.co.uk/health/article-9398191/Fewer-1-healthcare-workers-fully-vaccinated-against-COVID-19-test-positive-virus.html
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