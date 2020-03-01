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    Koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

    Dünyada koronavirüs salgınının en riskli büyüdüğü ülkelere ulaşımı birer birer durduruyoruz. Son olarak Güney Kore, İtalya ve Irak ile tüm hava yolu ulaşımı durduruldu.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
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    Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce İran ile tüm geçişler, Çin ile havayolu ulaşımı tek taraflı olarak durdurulmuştu. Şimdi buna 3 ülke daha eklendi.

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    Hangi ülkeler ile uçuşlar durduruldu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamaya göre salgının hızlı bir şekilde arttığı Güney Kore, İtalya ve Irak ile tüm hava yolu ulaşımı durduruldu. Irak ile kara yolu geçişlerinin de durdurulduğu ifade ediliyor.

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    Sağlık Bakanı geçici olarak ifadesini kullanmış ancak THY yaptığı açıklamada Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil uçuşlarının 29 Şubat-1 Mart itibariyle iptal edildiğini belirtiyor. 2 Mart tarihinden itibaren bu uçuşlar devam edecek mi yoksa yeniden bir değerlendirme mi yapılacak merak konusu.

    Koronavirüs salgınında dünya çapında 61 ülkede vakalar görülmüş durumda. Genel olarak vaka sayısı 85 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 920 olarak açıklandı. Uçuşların durdurulduğu ülkelere bakacak olursak Güney Kore’de toplam 3150 vaka bulunuyor. İtalya’da 1128 vakada 29 ölüm gerçekleşti. Irak’ta ise 20 üzerinde vaka olduğu ifade ediliyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    cyta07 (kamil ak) 2 hf.
    Turizm sezonu açılıyor tehlike dahada büyük
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf.
    Şu lanet virüs ülkemize gelmeden bir tedavisini bulsalarda kurtulsak
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    joven 2 hf.
    Lanet olası Çinliler ne bulurlarsa onu yiyorlar ondan sonra ceremesini tüm dünya çekiyor
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    xsw 2 hf.
    Kararlar geç alınıyor tehlikenin farkında değiller.
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf.
    En güzeli bütün ülkelere uçuşları durdurmak, yoksa öyle ya da böyle bu gelecek. Her tarafın bu virüs ile çevrilmişken bundan zaten kaçamazsın ama en azından gelme süresini geciktirmiş olursunuz.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    alemburda34 2 hf.
    konunun ciddiye alındığını görmek güzel.
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