Koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

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Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce İran ile tüm geçişler, Çin ile havayolu ulaşımı tek taraflı olarak durdurulmuştu. Şimdi buna 3 ülke daha eklendi.

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Hangi ülkeler ile uçuşlar durduruldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamaya göre salgının hızlı bir şekilde arttığı Güney Kore, İtalya ve Irak ile tüm hava yolu ulaşımı durduruldu. Irak ile kara yolu geçişlerinin de durdurulduğu ifade ediliyor.

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Sağlık Bakanı geçici olarak ifadesini kullanmış ancak THY yaptığı açıklamada Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil uçuşlarının 29 Şubat-1 Mart itibariyle iptal edildiğini belirtiyor. 2 Mart tarihinden itibaren bu uçuşlar devam edecek mi yoksa yeniden bir değerlendirme mi yapılacak merak konusu.

Koronavirüs salgınında dünya çapında 61 ülkede vakalar görülmüş durumda. Genel olarak vaka sayısı 85 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 920 olarak açıklandı. Uçuşların durdurulduğu ülkelere bakacak olursak Güney Kore’de toplam 3150 vaka bulunuyor. İtalya’da 1128 vakada 29 ölüm gerçekleşti. Irak’ta ise 20 üzerinde vaka olduğu ifade ediliyor.

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