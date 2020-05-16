Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka

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Koronavirüs salgınında özellikle yoğun bakım ve vefat eden sayılarında iyileşme devam ediyor. Yapılan testlerde vaka sayısı çok azalmasa da yoğun bakım, entube ve vefat sayılarında düşüş yaşandı.

16 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 42236 adet koronavirüs testi yapıldı ve bunlardan 1610 pozitif vakaya rastlandı. Test sayısı 1 milyon 590 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 148 bin oldu.

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Yoğun bakım tarafındaki olumlu gelişme ise devam ediyor. Bugün vefat sayısı 41 ile en düşük rakama gerilerken yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, entube hasta sayısı da 474’e gerilemiş durumda.

İyileşen sayısında da haliyle bir azalma mevcut. Bugün taburcu olan hasta sayısı 2004 olurken toplam iyileşen sayısı 108 bin oldu. Vefat rakamları da eklenince aktif vaka sayısı 35800 civarına indi.

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