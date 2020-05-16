Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka

    Son 24 saatte ülkemizde yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vaka sayısında büyük düşüşler yaşamadık ancak yoğun bakım ve vefat tarafında iyileşme devam ediyor.
    18 sa.
    1,1b
    6
    8
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgınında özellikle yoğun bakım ve vefat eden sayılarında iyileşme devam ediyor. Yapılan testlerde vaka sayısı çok azalmasa da yoğun bakım, entube ve vefat sayılarında düşüş yaşandı.

    16 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 42236 adet koronavirüs testi yapıldı ve bunlardan 1610 pozitif vakaya rastlandı. Test sayısı 1 milyon 590 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 148 bin oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında 1542 yeni vaka

    Ayrıca Bkz. "İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII"

    Yoğun bakım tarafındaki olumlu gelişme ise devam ediyor. Bugün vefat sayısı 41 ile en düşük rakama gerilerken yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, entube hasta sayısı da 474’e gerilemiş durumda.

    İyileşen sayısında da haliyle bir azalma mevcut. Bugün taburcu olan hasta sayısı 2004 olurken toplam iyileşen sayısı 108 bin oldu. Vefat rakamları da eklenince aktif vaka sayısı 35800 civarına indi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 16 sa. en beğenilen
    toplum bağışıklığı için, sağlık sistemi çökmediği sürece şahsi görüşüme göre sürdürülebilir miktarda vaka olması iyi bir şey. tabi ki yaşlılarımızı izole edebildiğimiz sürece.
    toplum bağışıklığı için, sağlık sistemi çökmediği sürece şahsi görüşüme göre sürdürülebilir miktarda vaka olması iyi bir şey. tabi ki yaşlılarımızı izole edebil...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    bytradm (adem ademy) 15 sa.
    bu vaka sayısı hasta insanlar +sağlıkçı gibi yüksek risk altındakiler
    için geçerli değilmi ?
    öyleyse rastlantısal örnekleme değil toplumdaki gerçek covid bulaşmış
    sayısını veremiyor tahminde bile bulunulamıyor.
    yani covidle tanışmış belirti vermeyip testte gitmemiş çok sayıda kişi olabilir.
    ki bu sayı ne kadar yüksekse toplumsal bağışıklığın yükselmesi anlamında
    o kadar iyidir.tahminime göre %5-10 aralığında olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Frk103 (Faruk Kaşıkçı) 15 sa.
    Maske takmak yada eldiven giymek bilinç olmadığı sürece bir işe yaramıyor. Bir şekilde bilinçlendirme çalışmalarının etkin şekilde yapılması gerekiyor. Maske takıp bağcığını bağlayıp maskesini düzelten çok insan gördüm. Çok basit görünüyor ama çok önemli şeyler. Umarım iyi olur herşey
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 16 sa.
    Şimdilik 3x ile çarpın bu rakamı
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 16 sa. yeni yorumcu Normandia_06
    4 olmazmı ?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 17 sa.
    Vaka sayisi hep yuksek :( ...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 36 dk. Xiaomi'nin yeni fiyat / performans telefonu | Karşınızda POCO F2 Pro 39 dk. Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbu yer değiştiriyor: İşte sebebi 59 dk. ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti 1 sa. Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı 2 sa. Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 3 sa. Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi 4 sa. Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu 5 sa. HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor 5 sa. Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı 6 sa. Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor 14 sa. “Dünya’nın en büyük kalkan volkanı” unvanı el değiştirdi! Yeni şampiyon yine Hawaii’den 15 sa. Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi 15 sa. Evin güvenliği bu ufaklığın işi "TP-Link Tapo C200 incelemesi" 16 sa. Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 2 17 sa. Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka Sonraki Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak 18 sa. Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü 19 sa. Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir 19 sa. Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi 20 sa. Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Bilim insanları, görsel bilgileri doğrudan beyne ileterek görme engellilere ışık oluyor! 21 sa. Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor 21 sa. WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir? 22 sa. TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı 22 sa. Huawei P40 Lite almak için 5 sebep 22 sa. Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı 23 sa. LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı 23 sa. GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı 1 gün Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor 1 gün Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı 1 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor 1 gün Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı! 1 gün Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci 1 gün Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor 1 gün LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan’dan abes kıyas: PKK'nın silahla yaptığını CHP hakaretl...
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi