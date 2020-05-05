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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınında en çok orta seviye akıllı telefonlar satıldı

    Koronavirüs salgını döneminde yapılan araştırmalar tüketicilerin biraz daha orta seviye akıllı telefonlara yöneldiği ve üst seviye ile giriş seviyesinden uzaklaştığını gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında en çok orta seviye akıllı telefonlar satıldı
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının pek çok davranışı değiştirdiği de bir gerçek. Temel yaşam unsurlarına odaklanan tüketicilerin bir süreliğine diğer kategorilerden uzaklaştığı gözlemleniyor. Akıllı telefon pazarı da bundan olumsuz etkileniyor.

    Trend değişiyor

    Yılın ilk çeyrek rakamlarına göre akıllı telefon pazarı yüzde 13 daralı ve bu zaten beklenen bir durumdu. Çin’de yaşanan yüzde 27 civarındaki daralma zaten genel pazarın da dibe vuracağının işaretiydi.

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    Ayrıca Bkz. "Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor"

    2014 yılından bu yana akıllı telefon pazarı ilk kez 300 milyon satış rakamının altına indi ancak 2014 yılında bir yükseliş trendi söz konusuydu. Tüm akıllı telefon üreticilerinde düşüş gözlemlenirken iki marka kendisini korumayı bildi.

    Yılın ilk çeyreğinde Realme markası yüzde 157 civarında bir artış yakaladı ve 7.2 milyon adet telefon sattı. Ülkemiz gibi pek çok pazara açılan Realme markası daha çok orta seviyeye odaklandığı için hitap alanını genişletti. Xiaomi de yüzde 7 civarında bir artış yakaladı.

    Kaynaklar salgın döneminde orta seviye akıllı telefonlara ilginin arttığını tespit etmiş. Bu da Xiaomi ve Realme’nin yükselişini açıklıyor. Tüketiciler zaten üst seviyeden kaçınırken ilginç bir şekilde alt seviye telefonlara da ilginin düştüğü gözlemlenmiş. Salgın sonrasında bu trendin yine eski haline geleceği düşünülüyor. 5G telefonların pazar payı yüzde 8 civarına yükselirken fiziksel mağaza üzerinden satışlarını yapan üreticilerin salgın döneminde çok fazla etkilendiğinin de altı çiziliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/05/mid-range-smartphones-will-be-the-star-of-covid-19-global-pandemic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    çünkü üst seviyeyi almaya para yok
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. danlabilic
    + sebep de eskisi kadar çok yok bence.
    Yanıtla +2
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    kymelria (. .) 1 hf.
    Kimseye gösteremedikten sonra almanın ne anlamı var demişler
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Sanki öncesinde yukarılardaydık.
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    furkanözçelik 1 hf. yeni yorumcu
    üst seviyeyi alacak paramız yok
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    drjacob (... ) 1 hf.
    hepimiz o telefonları alacağız en sonun da , dolar 7'yi geçti , vergiler yüzde 50
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    gurkanse (gurkan sevinc) 1 hf.
    dolar yükseldikçe orta seviyeleri de göremeyeceksiniz
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    akyurt (umıt akyurt) 1 hf.
    sIk sIk telefon degistirme aliskanliklari degisiyor fiyatlar yuksek olunca haliyle..
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Millette para yok
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    kurtulus35 (kurtuluş topal) 1 hf.
    Millet borca girmeye korkuyor artık işlerin durumu ne olacak belli değil ileriyi görmek zor bende izindeyim 1.5 aydır belki 1 aysonra yol verecekler hiç bir şey alasım gelmiyor içimden.
    Yanıtla +3
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    kymelria (. .) 1 hf.
    Kimseye gösteremedikten sonra almanın ne anlamı var demişler
    Yanıtla +15
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. en beğenilen
    çünkü üst seviyeyi almaya para yok
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. danlabilic
    + sebep de eskisi kadar çok yok bence.
    Yanıtla +2
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