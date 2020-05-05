Koronavirüs salgınında en çok orta seviye akıllı telefonlar satıldı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının pek çok davranışı değiştirdiği de bir gerçek. Temel yaşam unsurlarına odaklanan tüketicilerin bir süreliğine diğer kategorilerden uzaklaştığı gözlemleniyor. Akıllı telefon pazarı da bundan olumsuz etkileniyor.

Trend değişiyor

Yılın ilk çeyrek rakamlarına göre akıllı telefon pazarı yüzde 13 daralı ve bu zaten beklenen bir durumdu. Çin’de yaşanan yüzde 27 civarındaki daralma zaten genel pazarın da dibe vuracağının işaretiydi.

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2014 yılından bu yana akıllı telefon pazarı ilk kez 300 milyon satış rakamının altına indi ancak 2014 yılında bir yükseliş trendi söz konusuydu. Tüm akıllı telefon üreticilerinde düşüş gözlemlenirken iki marka kendisini korumayı bildi.

Yılın ilk çeyreğinde Realme markası yüzde 157 civarında bir artış yakaladı ve 7.2 milyon adet telefon sattı. Ülkemiz gibi pek çok pazara açılan Realme markası daha çok orta seviyeye odaklandığı için hitap alanını genişletti. Xiaomi de yüzde 7 civarında bir artış yakaladı.

Kaynaklar salgın döneminde orta seviye akıllı telefonlara ilginin arttığını tespit etmiş. Bu da Xiaomi ve Realme’nin yükselişini açıklıyor. Tüketiciler zaten üst seviyeden kaçınırken ilginç bir şekilde alt seviye telefonlara da ilginin düştüğü gözlemlenmiş. Salgın sonrasında bu trendin yine eski haline geleceği düşünülüyor. 5G telefonların pazar payı yüzde 8 civarına yükselirken fiziksel mağaza üzerinden satışlarını yapan üreticilerin salgın döneminde çok fazla etkilendiğinin de altı çiziliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/05/mid-range-smartphones-will-be-the-star-of-covid-19-global-pandemic/

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