Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede

Tam Boyutta Gör

Yavaş yavaş yeni normalleşme sürecine adapte olurken koronavirüs salgınında vaka sayıları da inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Bugün vefat sayılarında en düşük rakama erişildi.

10 Haziran koronavirüs tablosu

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 36521 adet koronavirüs testi yapıldı ve 922 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 451 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 173 bini aştı.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgınında son durum (27 Mayıs)

Ayrıca Bkz. "Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı"

Vakalar içerisinde 17 vefat sayısı ile en düşük seviyelere geldik. Toplam vefat sayısı 4746 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 631 iken entübe edilen hasta sayısı da 280 ile düne göre iyileşme gösterdi.

Taburcu edilen hasta sayısı 2241 olurken toplam iyileşen sayısı 146 839’a yükseldi. Böylece aktif vaka sayısı 21500’e geriledi. Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı ülkemizde bir haftalık süreçte gelişecek vaka sayıları önem taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.