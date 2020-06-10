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    Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede

    10 Haziran itibariyle test sayılarında ve yeni vaka sayılarında düşüş yaşandı. Yeni vaka sayısı 922 olurken vefat sayısı da 17 ile en düşük seviyeye geriledi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede
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    Yavaş yavaş yeni normalleşme sürecine adapte olurken koronavirüs salgınında vaka sayıları da inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Bugün vefat sayılarında en düşük rakama erişildi.

    10 Haziran koronavirüs tablosu

    Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 36521 adet koronavirüs testi yapıldı ve 922 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 451 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 173 bini aştı.

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    Vakalar içerisinde 17 vefat sayısı ile en düşük seviyelere geldik. Toplam vefat sayısı 4746 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 631 iken entübe edilen hasta sayısı da 280 ile düne göre iyileşme gösterdi.

    Taburcu edilen hasta sayısı 2241 olurken toplam iyileşen sayısı 146 839’a yükseldi. Böylece aktif vaka sayısı 21500’e geriledi. Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı ülkemizde bir haftalık süreçte gelişecek vaka sayıları önem taşıyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 21 dk.
    Mutasyon geçiriyor vayrus demedi demeyin, Salgın bittiği için değil ekonomi çöktüğü için dışardasınız bunu unutmayın dolaşmayın dışarıda...
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    3qzotix (bekir yıldız) 33 dk.
    1 hafta önce yazmıştım. Önlemler azaltılınca virüsün psikolojisi bozuldu ondan dolayı vaka sayısı ve ölümler azalıyor. Bugünkü tablonun başka açıklaması yok. Hele ki bilimsel açıklaması hiç yok.
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