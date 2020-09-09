Koronavirüs tablosu açıklandı: İyileşen sayısı binin altında (9 Eylül)

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Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs vaka verileri güncellendi. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1673, bugünkü vefat sayısı 55 olarak açıklandı. Dün 1093 olan iyileşen yeni hasta sayısı bugün 943'e düştü.

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Türkiye, yeni vaka sayısı olarak Mayıs ayındaki rakamları yakaladı. Dün 4 aylık rekor kırıldı ve 8 Mayıs’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Mayıs ayında sık sık sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Vaka sayısının yanı sıra ağır hasta sayısı da artıyor. Ayrıca Mayıs ayının sonlarında günde 25-30 vefat gerçekleşirken şimdi iki katına ulaşılıyor. Şu an sokağa çıkma yasağı gündemde değil amcal endişelendirici artış sürüyor. Böyle devam ederse yeniden sokağa çıkma yasağıyla karşılaşacağız.

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