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    Koronavirüs tablosu açıklandı: İyileşen sayısı binin altında (9 Eylül)

    T.C. Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de endişelendirici artış sürüyor.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs tablosu açıklandı: İyileşen sayısı binin altında (9 Eylül)
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    Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs vaka verileri güncellendi. Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 1673, bugünkü vefat sayısı 55 olarak açıklandı. Dün 1093 olan iyileşen yeni hasta sayısı bugün 943'e düştü.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?"

    Türkiye, yeni vaka sayısı olarak Mayıs ayındaki rakamları yakaladı. Dün 4 aylık rekor kırıldı ve 8 Mayıs’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Mayıs ayında sık sık sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Vaka sayısının yanı sıra ağır hasta sayısı da artıyor. Ayrıca Mayıs ayının sonlarında günde 25-30 vefat gerçekleşirken şimdi iki katına ulaşılıyor. Şu an sokağa çıkma yasağı gündemde değil amcal endişelendirici artış sürüyor. Böyle devam ederse yeniden sokağa çıkma yasağıyla karşılaşacağız.



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    Kolpaçino Özgür (İrfan Can Karaağaç) 2 gün en beğenilen
    Fahrettin bey bu seferde 50 lere sabitlemis
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    399N3N 2 gün
    Şu tabloya inanan varsa pencereyi açıp atlasın lütfen Allah aşkına
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 gün
    Rakamlar yanlış ise belge koyun diyenleri tam olarak anlamıyorum.
    Türk Tabibler Birliği ve başka kuruluşlarda bizi veriler geliyor görevlilerden, sadece Ankara' da Günlük 4.000 vaka var diyorlar. Çıksın Sağlık Bakanlığı bunlar yalan söylüyor ve dava açıyoruz desin. Biz de halk olarak kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor anlayalım.
    Rakamlar yanlış ise belge koyun diyenleri tam olarak anlamıyorum. Türk Tabibler Birliği ve başka kuruluşlarda bizi veriler geliyor görevlilerden, sadece Anka...
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    inşallah tekrar 1000 sayısının üstüne yine çıkar
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    monacomen 1 gün (düzenlendi)
    Batman'daki köyünde günde 7+8 kişi ölüyor diyen arkadaş, bütün Türkiye'nin bilmediği bu haberi niye gizliyor veya haber veya TV kanallarına haber vermiyor? Köyünün ismi nedir neden gizliyorsun? Söyle biz de araştıralım bakalım doğru mu? Günde 8 kişinin öldüğü bu köyde ayda 240 kişinin, 6 ayda 1440 kişinin ölmesi gerek!! Köyünüz nüfusu nedir çok merak ettim? Sallıyorsunuz ama destekli sallayın bari.

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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün
    Arkadaşlar babam 5 ay önce batmana gitti köye 2 eylülde korona virüse yakalandı 75 yaşında sonra 35 yaşında abim ve 3 yaşında yeğenimede bulaştı.Hastaneye test yapmaya gittiler testi yaptıktan sonra durumları iyi olmamasına rağmen eve gönderdiler sebebi ise hastanede yer yokmuş.1 haftadır evde duruyorlar ilaç verip yollamışlar.

    Size canlı kanıt sunuyorum koskoca batmanda devlet hastanesi bir kenara özel hastanelerde bile yer yok.Koronavirüsteki bu vakalara inanan kerizler varsa artık bişey demiyorum.Sadece bizim batmandaki köyde günde 7 8 kişi ölüyor.
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    ONIONBUD 1 gün Galatas4ray
    Köy kaç kişi ? 5 ay x 30 = 150 gün x 7 kişi = 1050 kişi rahmetli olsa idi, Sözcü gazetesi ve Fox TV kamp kurup oradan canlı yayın yapardı.
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    Epirus 1 gün (düzenlendi)
    "Benim ölümüm söz konusu olabilemez" kafasında olup,

    her Allahın günü bizim vergilerimizle bedavadan test olan malum kişilerin sayısı kaçtır acaba?
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    test sayısı ve vaka oranına göre %1den daha az bu gidişle inşallah azalacak
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    Artizt (Mert ) 1 gün
    Test sayisini yazarken 1 tuşu basılı kalmıştır
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 gün (düzenlendi)
    2 gün önce TRT Haber... Sayılar daha düşer merak etmeyin :)))

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    Epirus 1 gün
    Paraleller için 2 örnek:



    (19 Mart 2020)

    ‘Vaka binin üzerinde’ diyen doktor özür diledi



    https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/19/vaka-binin-uzerinde-diyen-doktor-ozur-diledi/



    (30 Mart 2020)

    "Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan fazla" diyen doktor özür diledi



    https://www.birgun.net/amp/haber/turkiye-deki-vaka-ve-olum-sayisi-italya-dan-fazla-diyen-doktor-ozur-diledi-293848



    ***



    Özür dilemek zorunda kalmasalardı ne olurdu acaba?
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    akris 1 gün
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    Last Khan 1 gün
    Herbokoloklar konuşmuş gene. Vka sayıları doğru değilmiş miş miş mişşş...



    Komiksiniz.
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    4157 kez okundu.
    21 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    8 etiket daha vaka tablosu Türkiye Haberleri koronavirüs sağlık bakanlığı sağlık tıp covid-19 Bilim ve Teknoloji
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