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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüse karşı telefon temizliği nasıl yapılır? Samsung açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle kişisel temizliğimize önem verdiğimiz kadar cep telefonumuzu da temiz tutmamız gerekiyor. Samsung, cep telefonu temizliği için yapılması gerekenleri açıkladı.
    7 sa.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), cansız ortamlarda bir süre daha yaşayabiliyor. Cansız ortamdaki koronavirüs dezenfekte edilmezse canlıya geçebiliyor. Cep telefonları, gün içerisinde en fazla temasta bulunduğumuz cihazların başında geliyor. Bu nedenle telefonlarımızı temiz tutmakta fayda var.

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    Samsung, telefonları hijyenik tutmak için bazı tavsiyelerde bulundu. Koronavirüse karşı telefonları hijyenik tutmak için yapılması gerekenler şunlar:

    • Cihazınız ile tuvalete girmemeye özen gösterin. Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkadıktan sonra cihazınızı tekrar kullanabilirsiniz.
    • Toplu taşımada ya da dışarıda bir yerlere dokunduktan sonra telefonunuzu olabildiğince az kullanmaya çalışın. Ellerinizi yıkadıktan ve telefonunuzu alkol bazlı temizleyiciler ile sildikten sonra tekrar kullanabilirsiniz.
    • Cihazınızı su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının, herhangi bir temizlik malzemesinin içine cihazınızı koymayın, bekletmeyin. Bunun yerine alkol bazlı temizleyiciler kullanın. Alkol bazlı temizleyicileri direkt cihazınıza sıkmayın. Bir mikrofiber bez veya dezenfekte edici mendiller yardımıyla cihazınızı nazik hareketlerle temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde kulaklık ve şarj kablosu gibi aksesuarlarınızı da su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının. Bunlar yerine alkol bazlı temizleyici sıkılmış bir mikrofiber bez ya da dezenfekte edici mendiller kullanabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek"

    Adım adım cihaz temizliği

    Samsung, cihazlarınızı temizlemeniz için de şu adımları uygulamanızı öneriyor:

    • Temizlik işlemlerini yaparken telefonunuzu şarjdan çıkarın. Telefonunuzun hiçbir üniteye bağlı olmadığına emin olun. Kılıf ve kapakları çıkarın, kablo ve aksesuarları kullanmayın.
    • Kamera lensi temizleme bezi gibi yumuşak, tüy bırakmayan, mikrofiber bir bez kullanarak cihazınızın dış yüzeyini hafifçe silin.
    • Cihazınızdaki açık kısımların neme maruz kalmamasına dikkat edin ve sıvı maddeleri doğrudan cihazınız üzerinde kullanmayın.
    • Gerekli durumlarda, bezin bir ucunu az miktarda saf su ya da hipokloröz asit bazlı (50 - 80ppm) veya alkollü (yüzde 70’den fazla etanol veya izopropil alkol) ürünler gibi dezenfektanlarla nemlendirin. Cihazınızın ön ve arka yüzeyini, fazla bastırmadan hafifçe silin.
    • Basınçlı hava kullanmayın, çamaşır suyu spreyi ya da sıvı malzemeleri cihazınıza doğrudan temas ettirmeyin.
    • Cihazınızın temizlik işlemlerini gün içinde sıklıkla uygulayın.

    Şunu da belirtelim. Bu temizlik önerileri, sadece cihazınızdaki cam, seramik ve metal yüzeylere yöneliktir. Deri, kauçuk ya da plastik gibi yumuşak aksesuarlar için bu öneriler geçerli değildir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deniz_sea (Deniz ) 6 sa. en beğenilen
    Ben direkt şirketteki dezenfektanı iki elime sıkıp, telefonu ovalıyorum, sonra bezle siliyorum, telefon bozulur ise çöpe atarım, sağlığımdan kıymetli değil....
    Ben direkt şirketteki dezenfektanı iki elime sıkıp, telefonu ovalıyorum, sonra bezle siliyorum, telefon bozulur ise çöpe atarım, sağlığımdan kıymetli değil.......
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 2 sa.
    Kullandığım çözüm. Bazı marketlerde de bulunuyor. 40'lısı 5.90 TL'ye satılıyordu. Şu anda karaborsaya düşmüş olabilir.
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    Opt1mystiq (Ardan YEŞİLYURT) 2 sa.
    note 8 im var ellerimle beraber sabunlayıp 20 saniye yıkıyorum telefonu su geçirmemesinin artıları
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    Krone 3 sa.
    Arka tarafına bir miktar dezenfektan ya da kolonya. Sonra onu mikrofiber bezle ön yüze yayıyorum. Zaten kılıf ve jelatin varsa kolay kolay bir şey olmaz alkolden.
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 4 sa. deniz_sea
    Hocam telefonunuz su geçirmez ise doğrudan dezenfektanın içine sokup çıkarın sonra suyla durulayın
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    nick bırakmamışsınız lan 5 sa.
    cccleaner esprisi gelmemiş ya liseliler erken yattı galiba
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    deniz_sea (Deniz ) 6 sa. en beğenilen
    Ben direkt şirketteki dezenfektanı iki elime sıkıp, telefonu ovalıyorum, sonra bezle siliyorum, telefon bozulur ise çöpe atarım, sağlığımdan kıymetli değil....
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    interwap (Volkan ) 7 sa.
    Belirli ülkelerde Samsung temizlik hizmeti. Türkiye'de kendin temizle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    [F][u][r][k][a][n] 7 sa.
    Görsele tıklayınca büyüseydi güzel olurdu
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