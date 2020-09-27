Koronavirüslü tüm hastalar akıllı bileklikle takip edilecek

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemi duyurdu. Yakın zamanda hayata geçecek projeyle evde karantina kararı verilen kişiler akıllı bileklikle takip edilecek. Evden ayrılmaları durumunda konumu tespit edilip anında müdahale edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki son durumu anlattı ve karantinadaki kişileri takip etmek için hazırlanan yeni uygulamayı duyurdu.

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Yakın zamanda hayata geçecek projeye göre Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde tedavi kararı verilen herkese GPS'li bileklik takılacak. Bu bileklikle kişilerin evden ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilecek. Bileklikle takip yöntemi sayesinde karantina kararı verilen kişilerin sosyal hayata karışıp başkalarına virüs bulaştırmasının önüne geçilecek. Ayrıca bu hastaların takibini yapmakla sorumlu olan filyasyon ekibi ve kolluk kuvvetlerinin iş yükü azalacak.

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Bileklik projesinin teknolojik altyapısı için iki farklı model üzerinde karar verilmeye çalışılıyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması… İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor. İlkinde kişi dar bir alanda çıksa dahi alarm çalabildiği dikkate alınarak, eve bir kutu halinde ikinci cihaz konuluyor. Daha bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Ayrıca bu kutu yerinden hareket ettirildiğinde de merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor. Bakan Koca, hangisinin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıkladı.

Bakan Koca, geçtiğimiz haftaki açıklamasında, “Bugüne kadar, HES mobil uygulaması sayesinde izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.” demişti. Akıllı bileklikle takip yöntemi yakın zamanda hayata geçecek.

https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2816328-saglik-bakani-kocadan-haberturk-e-ozel-pozitif-cikanlara-elektronik-bileklik-

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