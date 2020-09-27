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    Koronavirüslü tüm hastalar akıllı bileklikle takip edilecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde izolasyon kararı verilen Covid-19 hastalarının akıllı bileklikle takip edileceğini açıkladı. Bu yöntemle kimse karantinadan kaçamayacak.
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüslü tüm hastalar akıllı bileklikle takip edilecek
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemi duyurdu. Yakın zamanda hayata geçecek projeyle evde karantina kararı verilen kişiler akıllı bileklikle takip edilecek. Evden ayrılmaları durumunda konumu tespit edilip anında müdahale edilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki son durumu anlattı ve karantinadaki kişileri takip etmek için hazırlanan yeni uygulamayı duyurdu.

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    Yakın zamanda hayata geçecek projeye göre Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde tedavi kararı verilen herkese GPS'li bileklik takılacak. Bu bileklikle kişilerin evden ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilecek. Bileklikle takip yöntemi sayesinde karantina kararı verilen kişilerin sosyal hayata karışıp başkalarına virüs bulaştırmasının önüne geçilecek. Ayrıca bu hastaların takibini yapmakla sorumlu olan filyasyon ekibi ve kolluk kuvvetlerinin iş yükü azalacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de 20 gönüllüye koronavirüs aşısı uygulandı: Ciddi yan etki yok"

    Bileklik projesinin teknolojik altyapısı için iki farklı model üzerinde karar verilmeye çalışılıyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması… İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor. İlkinde kişi dar bir alanda çıksa dahi alarm çalabildiği dikkate alınarak, eve bir kutu halinde ikinci cihaz konuluyor. Daha bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Ayrıca bu kutu yerinden hareket ettirildiğinde de merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor. Bakan Koca, hangisinin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıkladı.

    Bakan Koca, geçtiğimiz haftaki açıklamasında, “Bugüne kadar, HES mobil uygulaması sayesinde izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.” demişti. Akıllı bileklikle takip yöntemi yakın zamanda hayata geçecek.



    https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2816328-saglik-bakani-kocadan-haberturk-e-ozel-pozitif-cikanlara-elektronik-bileklik- Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sudden_44 (King Slayer) 1 sa. en beğenilen
    Bilekliği evde biraktimi ne olacak? Hadi çıkardığında anlıyorlar diyelim cikarip evden birisine takıp giderse ne olacak ? Boş işler bunlar yine birileri zengin olacak anlaşıldı ...
    Bilekliği evde biraktimi ne olacak? Hadi çıkardığında anlıyorlar diyelim cikarip evden birisine takıp giderse ne olacak ? Boş işler bunlar yine birileri zengin ...
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    Bileklik ihalesini hangi yandaşa verecekler acaba?
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    arion (Onur Torun) 1 sa.
    Bileklikler hangi ihale ile hangi firmaya verildi acaba?

    Birşeyler yapılmaya çalışılıyor ama sürekli birileri zengin ediliyor. Yapacağınız sistemleri test edin.



    Peki adam bilekliği çıkarıp evde bırakırsa nasıl takip edeceksin?
    Bileklikler hangi ihale ile hangi firmaya verildi acaba? Birşeyler yapılmaya çalışılıyor ama sürekli birileri zengin ediliyor. Yapacağınız sistemleri tes...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    m-99 10 dk. (düzenlendi)
    Çok erken yapılabilirdi geç oldu ama yine de iyi bir adım. Koronavirüse yakalanıp ben evde durmam bilader bana ne diyen çok insan başkalarının canını yaktı.HES Kodu + bu bileklik umursamaz tiplere umarım ders olur. Aslında bileklik de değil boynuna halka gibi yapacaksın ki belirgin olsun kıyafetin altına saklayıp dışarı çıkma şansını hiç bulamasın.
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    trablus35 (murat çam) 10 dk.
    Nasil bir kafa yapısı var bu insanlarda anlamıyorum yok birileri kazanacak yok evde birakacak hemen çözdüler durun bi netleşsjn ne olduğu ortaya çıksın bu ve buna benzer uygulamalar mecburen yapılacak yapılmalı da kendini bilmez boş insanları bir şekilde durdurmalı adam hastalığa yakalanmış gelmiş 400 kişiye yemek yapiyor ortaya çıkıyor neden söylemedin eee korktum bu şekilde belki engel olunacak.
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    willyyyyy 40 dk.
    yahu arkadaşlar tek zeki insan siz değilsiniz, herhalde sağlık görevlileri gelip kilitleyip gidecek. karantina sonunda zorlanmış, kesilmiş bir şekilde bulurlarsa zaten ağır cezası olacağı için herkes paşa paşa evinde oturacak işte.
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    Cem (Cem Kaya) 41 dk.
    Gayet iyi, şu hes kodunun heryerde kullanımı zorunlu olmalı. Hala bir çok yerde kullanılmıyor.
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    kokah (ahmet boşver) 42 dk.
    hes kosu yetmemiş şimdi de bileklik,yakında puanlama sistemi,her bireye vatandaşlık puanı,welacome to dijital kölelik
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    ti7800 (Temjin O.) 1 sa.
    Birilieri bilekliği eve çıkarır bırakır yazmış. Fitness bilekliği zannediyor galiba herkes bunu. Bi siz düşündünüz üreten düşünemedi. Söyleyelim hemen.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 dk. ti7800
    Nedense bizim düşünebildiğimiz çoğu şeyi koca hükümet düşünemiyor bazen, köprüleri hatırlatırım. Verilen garanti geçiş ücretleri ile volvo da satın alınırdı, bilim de yapılırdı, tarım da güçlenirdi, hala bu hükümetin paraları nasıl boşalttığını göremiyor musunuz...
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    Bileklik ihalesini hangi yandaşa verecekler acaba?
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    sudden_44 (King Slayer) 1 sa. en beğenilen
    Bilekliği evde biraktimi ne olacak? Hadi çıkardığında anlıyorlar diyelim cikarip evden birisine takıp giderse ne olacak ? Boş işler bunlar yine birileri zengin olacak anlaşıldı ...
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa.
    Bileklik ücreti + ÖTV + ÖTV nin KDV si + KDV



    Adam başı 1000 TL güzel para alma yolu bu bahaneyle



    Bedava verecekler demeyin sakın
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    arion (Onur Torun) 1 sa.
    Bileklikler hangi ihale ile hangi firmaya verildi acaba?

    Birşeyler yapılmaya çalışılıyor ama sürekli birileri zengin ediliyor. Yapacağınız sistemleri test edin.



    Peki adam bilekliği çıkarıp evde bırakırsa nasıl takip edeceksin?
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    6equj5 31 dk. arion
    Nabzı ölçer
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    UML 6 dk. arion
    Artık aklımıza direkt böyle sorular geliyo
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