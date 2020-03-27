Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden üretimin durması, küresel bazda otomotiv pazarını derinden etkiledi. Yeni vaka sayısının azaldığı Çin’de tesisler tekrar çalışmaya başlıyor olsa da, uzmanlara göre sektörün önündeki asıl sorun daralmanın arz tarafından talep tarafına kayıyor olması.

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Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu

Tüketicilerin evlerinden çıkması veya işlerine gitmesini engelleyen karantinalar ve seyahat engelleri nedeniyle otomotive olan talebin azalacağı öngörülüyor. IHS Markit’in yayınladığı “Koronavirüsün Küresel Otomobil Talebine Etkisi” başlıklı analize göre, otomobil satışlarının bu yıl 2019’a göre yüzde 12 düşüşle 78.8 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Bu da kurumun önceki tahminlerine göre 10 milyon civarında bir düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerinin takip edileceği site yayında"

Yayınlanan analize göre bu düşüşün bölge istisnası yok, yani talepteki daralma küresel çapta olacak. Örneğin Çin’de bu yıl 22,4 milyon adet araç satışı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da 2019’a göre yüzde 10’luk düşüş anlamına geliyor. ABD pazarında ise geçen yıla göre yüzde 15,3’lük bir düşüş öngörülüyor.

Avrupa'daki düşüş Türkiye'nin ihracatını etkileyecek

IHS Markit’in analizine göre 2020 yılında Avrupa’da 15,6 milyon araç satılması bekleniyor. Bu da geçen yıla kıyasla yüzde 13,6’lık bir düşüş anlamına geliyor. Uzmanlara göre Avrupa’daki bu daralmanın Türkiye’nin otomotiv ihracatında yüzde 20 oranında düşüşe neden olması bekleniyor. Zira otomotiv sektörümüzdeki ihracatın yüzde 80’den fazlası Avrupa ülkelerine yapılıyor.

https://ihsmarkit.com/research-analysis/coronavirus-impact-on-global-auto-demand.html

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