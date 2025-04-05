Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kospet Tank T3 Ultra 2 çıtayı daha da yukarı taşıyor

    Kospet Tank T3 Ultra 2 akıllı saat modeli 50 güne kadar kullanım süresi, askeri standartlarda dayanıklılık, paslanmaz çelik kasa gibi özelliklerle geliyor.       
    Kospet Tank T3 Ultra 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl dayanıklılık anlamında büyük bir iddia ile piyasaya çıkan Kospet Tank T3 Ultra akıllı saat modelinin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra firma bu kez daha iddialı Kospet Tank T3 Ultra 2 modelni tanıttı. Üstelik Garmin ile rekabet ediyor. 

    Kospet Tank T3 Ultra 2 özellikleri ve fiyatı

    1.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan saatin kasası MIL-STD-810H, IP69K ve 5 ATM standartları ile korunuyor. Kasa, kadran ve fiziksel tuş paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu özelliğin Garmin akıllı saatlerine rakip olduğu ifade ediliyor. 

    Sayısız teması olan saatin tema ve her zaman açık ekran temaları özelleştirilebiliyor. Dahili pusula, hava basıncı ölçer ve barometrik altimetre ile dış mekânlarda spor için iyi bir alternatif oluyor. Yine kullanıcının rotayı takip ederken istediği zaman rotanın başlangıcına dönmesi için yardımcı olan Route Back özelliği de Garmin gibi pahalı saatlere rakip oluyor. 

    Saatin bataryası 2 haftalık kullanıma imkân tanıyor. Enerji tasarrufu modunda ise 50 güne kadar kullanım sağlanıyor. Kospet Tank T3 Ultra 2 modeli 159$ gibi uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    A
    Alperenylmzk 1 gün önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows 7 iso hotbird frekans tripkolik ne demek tekmil nasıl verilir converse kalıpları nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15-FC0003NT 7P6E7EA
    HP 15-FC0003NT 7P6E7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum