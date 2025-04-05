Kospet Tank T3 Ultra 2 çıtayı daha da yukarı taşıyor

Kospet Tank T3 Ultra 2 özellikleri ve fiyatı
1.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan saatin kasası MIL-STD-810H, IP69K ve 5 ATM standartları ile korunuyor. Kasa, kadran ve fiziksel tuş paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu özelliğin Garmin akıllı saatlerine rakip olduğu ifade ediliyor.
Sayısız teması olan saatin tema ve her zaman açık ekran temaları özelleştirilebiliyor. Dahili pusula, hava basıncı ölçer ve barometrik altimetre ile dış mekânlarda spor için iyi bir alternatif oluyor. Yine kullanıcının rotayı takip ederken istediği zaman rotanın başlangıcına dönmesi için yardımcı olan Route Back özelliği de Garmin gibi pahalı saatlere rakip oluyor.
Saatin bataryası 2 haftalık kullanıma imkân tanıyor. Enerji tasarrufu modunda ise 50 güne kadar kullanım sağlanıyor. Kospet Tank T3 Ultra 2 modeli 159$ gibi uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
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