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    Kospet Tank M3 ve M3 Ultra tanıtıldı

    Kospet Tank M3 ve M3 Ultra akıllı saatleri dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarırken 50 güne kadar bekleme süresi ile uzun süre şarj adaptörüne de ihtiyaç bırakmıyor.
    Kospet Tank M3 Ultra Tam Boyutta Gör
    Kospet markasının zorlu dış mekan severler için geliştirdiği Tank akıllı saat serisi bu yıl üçüncü nesli ile karşımızda. Yuvarlak ekranlı Tank T3 modelinin ardından dörtgen ekranlı Tank M3 modeli de resmiyet kazandı.

    Kospet Tank M3 ve M3 Ultra

    Kospet Tank M3 ve M3 Ultra temelde hemen tüm özellikleri ortak olarak kullanıyor. 1.96 inçlik AMOLED ekran her zaman açık özelliğine sahip ve 1000 nit parlaklığa ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken 15 farklı askeri testten başarıyla çıkmış.

    Nabız, kandaki oksijen, gece ve gündüz uykusu, stres seviyesi takibi, 170’den fazla spor modu, düşük veya anormal yüksek sağlık değerlerinde alarm gibi özellikler mevcut. Batarya her zaman açık ekranda 3 gün, tipik kullanımda 15 gün, bekleme modunda 50 güne kadar kullanım sunuyor.

    Kospet Tank M3 modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Kospet Tank M3 Ultra modeli ise çift bant GPS, pusula, yükseklik ölçer, hava basıncı ölçer ekstraları ile 150$ fiyat etiketine sahip. Erken siparişte 30$ indirim mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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