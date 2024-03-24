Kospet Tank M3 ve M3 Ultra tanıtıldı

Kospet Tank M3 ve M3 Ultra
Kospet Tank M3 ve M3 Ultra temelde hemen tüm özellikleri ortak olarak kullanıyor. 1.96 inçlik AMOLED ekran her zaman açık özelliğine sahip ve 1000 nit parlaklığa ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken 15 farklı askeri testten başarıyla çıkmış.
Nabız, kandaki oksijen, gece ve gündüz uykusu, stres seviyesi takibi, 170’den fazla spor modu, düşük veya anormal yüksek sağlık değerlerinde alarm gibi özellikler mevcut. Batarya her zaman açık ekranda 3 gün, tipik kullanımda 15 gün, bekleme modunda 50 güne kadar kullanım sunuyor.
Kospet Tank M3 modeli 130$ fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Kospet Tank M3 Ultra modeli ise çift bant GPS, pusula, yükseklik ölçer, hava basıncı ölçer ekstraları ile 150$ fiyat etiketine sahip. Erken siparişte 30$ indirim mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.