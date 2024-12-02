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    Teknoloji dünyasında şok! Intel CEO'su Pat Gelsinger emekliye ayrıldı

    Tarihinin en kötü döneminden geçen Intel’in CEO’su Pat Gelsinger emekliye ayrılıyor. Firma, büyük bir geri dönüş yapmak için köklü bir yeniden yapılanmaya girmişti.
    Kötü durumdaki Intel’in CEO'su Pat Gelsinger emekliye ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Intel CEO’su Pat Gelsinger, şirketin tarihi bir yeniden yapılanma planını uygulamaya çalıştığı bir dönemde görevinden ayrıldı. Gelsinger, aynı zamanda Intel’in yönetim kurulundaki görevini de bıraktı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, CFO David Zinsner ve Intel Ürünleri CEO’su Michelle Johnston Holthaus geçici olarak ortak CEO görevini üstlenirken, yönetim kurulu Gelsinger’ın yerine geçecek yeni bir lider arayışına başladı. Zinsner Intel'in CFO'su olarak görev yaparken, Intel'in istemci bilişim grubunun genel müdürü Holthaus, yonga üreticisinin istemci bilişim grubunun yanı sıra veri merkezi, yapay zeka ve ağ gibi birimlerini kapsayan bir bölüm olan Intel Products'ın yeni oluşturulan CEO'su pozisyonuna atandı.

    Bu süreçte, Intel'in bağımsız yönetim kurulu başkanı Frank Yeary ise geçici icra kurulu başkanı olarak görev yapacak. Intel, çip tasarım ve üretim kuruluşu Intel Foundry'deki liderlik yapısının değişmediğinin altını çizdi.

    Intel, liderini kaybetti

    Gelsinger yaptığı açıklamada, “Intel'e liderlik etmek benim için hayatımın onuruydu - bu gruptaki insanlar sektörün en iyileri ve en parlakları arasında yer alıyor ve her birine meslektaşım demekten onur duyuyorum” derken “Bugün elbette buruk bir gün çünkü bu şirket çalışma hayatımın büyük bir bölümünde benim hayatım oldu. Birlikte başardığımız her şeye gururla bakabiliyorum. Intel'i mevcut pazar dinamiklerine göre konumlandırmak için zor ama gerekli kararlar aldığımız bu yıl hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Intel ailesinin bir parçası olarak dünyanın dört bir yanında birlikte çalıştığım çok sayıda meslektaşıma sonsuza kadar minnettar olacağım.” ifadelerini kullandı.

    Kötü durumdaki Intel’in CEO'su Pat Gelsinger emekliye ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Intel’e 18 yaşında katılan Gelsinger, dördüncü nesil 80486 işlemcisinin baş mimarıydı. Ve 32 yaşında Intel tarihindeki en genç Başkan Yardımcısı seçilmişti. Gelsinger 2001 yılında Intel'in CTO'su olarak Wi-Fi, USB ve Intel Core ve Intel Xeon işlemci serileri gibi önemli teknolojik gelişmelere öncülük etti.

    Pat Gelsinger, Intel’in uzun süredir zayıflayan pazar konumunu düzeltmek ve şirkete yeniden liderlik kazandırmak amacıyla, şirketin kurumsal tarihinin “en cesur yeniden yapılanma planı” olarak nitelendirdiği bir dönüşüm sürecine liderlik ediyordu. Ancak şirket, özellikle yapay zeka donanımları gibi büyüyen teknoloji alanlarında yeterince etkili olamaması nedeniyle yatırımcıların güvenini kaybetmiş ve gözden düşmüş durumda. Daha sonra şirketten ayrılan Gelsinger, 2012 yılında VMware'in CEO'su olmuş ve 2021 yılında Intel’i kurtarmak için şirkete CEO olarak geri dönmüştü.

    Intel, rekabetin gerisinde kaldı

    Yapay zeka odaklı işlemcilerin yükselişe geçtiği bir dönemde, Intel’in bu alandaki ürün portföyünün rakipleriyle rekabet edememesi, şirketin teknoloji liderliğini daha da zora soktu. Sektör liderliği yarışında geri düşen Intel, nakit akışını koruma ve büyük çaplı dönüşüm planını finanse etme mücadelesi veriyor.

    Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary, yaptığı açıklamada, “Şirkette yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeye kararlıyız. Yönetim kurulu olarak, her şeyden önce ürün grubumuzu yaptığımız her şeyin merkezine koymamız gerektiğini biliyoruz. Müşterilerimiz bizden bunu talep ediyor ve biz de onlar için bunu yerine getireceğiz.” dedi.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/12/02/intel-ceo-pat-gelsinger-retires/ https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1719/intel-announces-retirement-of-ceo-pat-gelsinger
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