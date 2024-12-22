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    E-ticarete %1 ek vergi geldi: Tüm ürünler %1 oranında zamlanabilir

    Elektronik ticaret sektöründe hizmet sağlayıcılara yapılan ödemelerde %1 oranında kesinti uygulanmasına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme tüm fiyatlara yansıyabilir.

    E-ticarete %1 ek vergi geldi: Her şey %1 oranında zamlanabilir Tam Boyutta Gör

    21 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile e-ticaret sektöründe önemli bir değişiklik hayata geçirildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen maddelerle, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yapılan ödemelere %1 oranında kesinti uygulanacağı açıklandı.

    E-ticarete %1 ek vergi geldi: Her şey %1 oranında zamlanabilir

    Bu düzenleme, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları hedef alıyor. Karar, Türkiye’de elektronik ticaret faaliyetlerini düzenleme ve vergilendirme alanında yeni bir adım olarak görülüyor.

    Karara göre:

    • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile bu sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılara yapılan ödemelerde %1 oranında kesinti uygulanacak.
    • Uygulama, Türkiye’de iş yeri ya da daimi temsilciliği bulunan hizmet sağlayıcıları da kapsıyor.

    Söz konusu kesinti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile devletin e-ticaret üzerinden elde edilen gelirleri daha etkin şekilde vergilendirmeyi ve kayıt altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

    Öte yandan düzenleme, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarını ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarını genel olarak kapsıyor. Bu da, şahıs işletmeleri, limited şirketler ve anonim şirketler gibi tüm tüzel kişiliklerin düzenleme kapsamına girebileceğini gösteriyor.

    Ayrıca düzenleme sadece klasik anlamda "e-ticaret" olarak anlaşılan ürün satışlarını değil, elektronik ticaret aracılığıyla sunulan tüm hizmetleri kapsıyor. Metinde, "6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" hükümlerine atıfta bulunuluyor, bu da uçak bileti, otel rezervasyonu gibi hizmetlerin de kapsamda olabileceğine işaret ediyor.

    Özellikle, uçak bileti veya seyahat gibi hizmetlerde aracı platformlar (örneğin, online seyahat acenteleri) veya doğrudan hizmet sağlayıcılar (örneğin, havayolu şirketleri) üzerinden yapılan ödemelerde de %1'lik kesinti uygulanabilir.

    Bu noktada kesintinin hangi ödeme türlerini kesin olarak kapsadığı, sektörlere özel muafiyetler ya da istisnelerin olup olmadığı gibi detayların, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı tebliğ veya uygulama kılavuzlarında netleştirilmesi bekleniyor. 

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    ermes_unuy 12 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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