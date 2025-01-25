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    Hindistan, ilk yerli 28 nm çiplerinin üretimine bu sene başlayacak

    Hindistan, ilk yerli üretim yarı iletken çiplerini bu sene piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 28 nm sürecinde üretilecek olan çipler, ülkenin yarı iletken endüstirisi için büyük bir önem arz ediyor.
    Hindistan, ilk yerli 28 nm çiplerin üretimine bu sene başlayaca Tam Boyutta Gör
    Hindistan, ilk yerli üretim yarı iletken çiplerini bu sene piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hindistan'ın Demiryolu, İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda ülkeninin yarı iletken üretimi için önemli bir dönüm noktası olan duyuruyu gerçekleştirdi.

    İlk çipin başlangıçta Aralık 2024'te piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak şimdi Ağustos veya Eylül 2025 tarihinde gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Tayvan'ın Powerchip şirketi ve Hindistan'ın Tata'sı tarafından desteklenen bir yarı iletken üretim tesisinin 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

    28 nm teknolojisi kullanılacak

    Hindistan'ın ilk yerli üretim çiplerinin 28 nm sürecini kullanacağı belirtildi. Her ne kadar günümüzün son teknoloji üretim süreçlerinden geride olsa da, Hindistan'ın yarı iletken teknolojisine adım atması açısından büyük önem taşıyor. 28 nm çipler otomotiv, tüketici elektroniği ve Nesnelerin İnterneti (IoT) dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde halihazırda yaygın olarak kullanılıyor. 

    Hindistan, çiplere yönelik artan küresel talep ve hükümetin ülkeyi Çin ve Tayvanlı tedarikçilere alternatif olarak konumlandırma vizyonu doğrultusunda, yarı iletken endüstrisini genişletmek için aktif olarak çalışıyor. Bu amaçla hükümet, Digital India Corporation bünyesinde bağımsız bir iş birimi olarak Hindistan Yarı iletken Misyonu'nu (ISM) kurdu. İdari ve mali özerkliğe sahip olan ISM, yarı iletken ve ekran üretim tesisleri geliştirmek için uzun vadeli stratejiler oluşturma ve güçlü bir yarı iletken tasarım ekosistemi oluşturma görevini üstleniyor.

    Ülkenin yarı iletken sektörünü güçlendirmek için önemli miktarda yabancı yatırım çekme planları da bulunuyor. NXP Semiconductors, ülkedeki Ar-Ge operasyonlarını genişletmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Analog Devices ise Tata Group ile ortaklık kurarak yerel yarı iletken üretim imkanlarını araştırıyor. Bunun yanı sıra, Micron Technology, Gujarat eyaletinde 5.000 doğrudan ve 15.000 dolaylı iş yaratması beklenen 2,75 milyar dolarlık bir montaj ve test tesisi inşa ediyor.

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