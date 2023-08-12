Tam Boyutta Gör Kripto para birimlerinin artan benimsenmesi ve kriptonun sunduğu avantajlar, kurumsalların iştahını kabartıyor. Ödeme devi Visa, kripto konusundaki hamleler ile dikkat çekiyor.

Visa, kripto ödemelerinde ve transferlerinde ortaya çıkan işlem ücretleri için bir test çalışması başlattı. Visa’nın çalışmalarında, kartlar aracılığıyla işlem ücretlerinin ödenmesi yer alıyor.

Visa, kripto işlem ücretlerine odaklandı

Ödeme devi Visa, kripto işlem ücretleri (gaz ücreti) için yeni bir çalışma başlattı. Visa, kartlar aracılığıyla bu ödemelerin kolay bir şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Visa’nın attığı bu kripto adımında, Ethereum’un ERC-4337 standardı ve paymaster akıllı sözleşmesi ön plana çıkacak. Bu sayede, ödemelerin kart aracılığıyla gerçekleşmesi sağlanacak.

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Yenilikçi çözümünde Visa, kartla kripto ödeme imkanı, alışveriş yapma imkanı ve çeşitli çalışmalar üzerinde duracak.

Visa ürün müdürü Mustafa Bedawala, kripto para cüzdanlarında ve işlemlerinde ortaya çıkan mevcut zorlukları işaret etti. Herhangi bir işlemde, işlem ücreti ödeyebilmek için Ethereum bakiyelerinin yeterli seviyede olma ihtiyacı halen daha günümüz problemleri arasında.

Visa’nın çözümünde, işlemler esnasında gaz ücreti hesaplanacak ve Cybersource aracılığıyla Visa’dan ücret tahsis edilecek. Sonrasında ise dijital imza aşamasına geçilecek. Bu sayede doğrulama hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ödeme sorumlusu imzayı doğrulayınca gaz ücretini de karşılamış olacak.

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Visa, kripto konusunda yeni bir adım atıyor