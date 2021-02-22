Kripto dünyasında NFT çılgınlığı; 600 bin dolar ödeyen var

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Son dönemde Binance blok zinciri üzerinde yer alan ve başta Pancake Swap olmak üzere sayısız farming projesi gündemi meşgul ediyor. Bununla birlikte sessiz sedasız yeni bir trend başlatacak NFT çılgınlığı da kendisini göstermeye başladı.

NFT nedir?

Kripto dünyasında son dönemde popüler olan NFT deyimi non-fungible token yani benzersiz işareti olan ve değiştirilemeyen kripto paraları tanımlıyor. Yani Bitcoin veya Ethereum gibi ticaret yapılamıyor ve belirlenen kurallar çerçevesinde üreten kişiye has kalıyor. Bunları bir nevi esere benzetebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor"

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NFT birimlerini genel olarak resim şeklinde görüyoruz. Gerçek dünyadan kripto dünyasına aktarılmış fiziksel nesnelerin görselleri veya kişilerin kendi çabalarıyla oluşturdukları eserler NFT kapsamında yer alıyor. Oyunlarda da pek çok NFT kartı görmek mümkün.

Benzersiz ve belirli kuralların bloğa işlenebilir olması NFT ürünleri için bir pazar oluşmasını sağladı. Son derece kolay bir şekilde oluşturabileceğiniz NFT ürünlerini yine ilgili pazar alanlarında satabiliyorsunuz.

Bugüne kadar NFT pazarlarında 200 milyon dolardan fazla satış oldu ve 6 milyon yakın ürün satıldı. Bu hafta ise Nyan Cat adındaki gökkuşağı animasyonlu NFT ürünü 300 Ether yani 600 bin dolara yakın bir meblağ karşılığında satıldı.

Nyan Cat aslında 2011 yılında Chris Torres tarafından bir animasyon olarak tasarlanmış ve YouTube’a yüklenmişti. Torres bu yıl üzerinde yeniden çalışarak yüksek kaliteli bir NFT haline getirdi.

NFT ürünleri neden bu kadar pahalı olabiliyor sorusu ise karşılığını bulamıyor. Süresiz bir şekilde benzersiz olarak saklanabilmesi ve her türlü telif hakkının uygulanabilmesiyle kullanımı belirlemek önemli faktörler ancak bir sanat eseri gibi pahalı olması merak uyandırıyor.

https://www.engadget.com/nyan-cat-auction-nft-114830079.html

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