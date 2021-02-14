Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor

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Geely Holding'in bir parçası olan Amerikan şirketi Terrafugia'nın geliştirdiği araba, uçmak için resmi izin aldı. Bu da artık uçan araba rüyalarının gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

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Federal Havacılık İdaresi'nden sertifika almak için, buluşun havada 80 günlük testten geçmesi ve ayrıca, tasarımcıların ve şirket yönetiminin bu uçan araba modeli için yaklaşık 150 teknik belge hazırlaması gerekiyordu. Şirketin CEO'su Kevin Colburn, aracın tasarımının kritik aşamalarının tamamlandığını, ancak bunu belgelendirmek için hala çok iş olduğunu söyledi. Hibrit aracın tam tasarımının 2022 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Bundan sonra, yasal olarak sadece uçmakla kalmayacak, aynı zamanda herhangi bir yolda da gidebilecek.

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Fiyatı 300 bin doların üzerinde olacak

Terrafugia Transition'ın asfalt üzerinde 185 km/s hıza ulaşabileceğini hatırlatalım. Aynı zamanda normal bir araba garajına kolayca sığacak kadar kompakt. Katlanmış kanatlı hibritin genişliği sadece 2 metre. Geniş yakıt deposu sayesinde 780 km uçuşa yetecek kadar yakıt alabilen araç, şirketin açıklamalarına göre sık sık şehirler arası seyahat eden kişilere rahatlık sunmasu için geliştirildi.

Arabanın geliştirilmesinin 2006'da başladığını hatırlatalım ve ancak üç yıllık sıkı çalışmanın ardından tasarımcılar buluşlarını gökyüzüne taşımayı başardılar. Terrafugia Transition'ın alıcılar için ne kadara mal olacağı henüz belli değil. Hiç üretime girmeyen önceki model 300 bin dolardan fazlaya mal olmuştu.

https://www.carscoops.com/2021/02/terrafugia-transition-flying-car-gets-faa-approval-could-become-street-legal-next-year/

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