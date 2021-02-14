Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor

    Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely'nin sahibi olduğu Terrafugia'nın geliştirdiği uçan araba modeli, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) uçuşa elverişlilik sertifikası aldı.
    14 Şubat 2021, 18:00 (3 gün)
    10,2b
    3
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geely Holding'in bir parçası olan Amerikan şirketi Terrafugia'nın geliştirdiği araba, uçmak için resmi izin aldı. Bu da artık uçan araba rüyalarının gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor

    Ayrıca Bkz. "Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi"

    Federal Havacılık İdaresi'nden sertifika almak için, buluşun havada 80 günlük testten geçmesi ve ayrıca, tasarımcıların ve şirket yönetiminin bu uçan araba modeli için yaklaşık 150 teknik belge hazırlaması gerekiyordu. Şirketin CEO'su Kevin Colburn, aracın tasarımının kritik aşamalarının tamamlandığını, ancak bunu belgelendirmek için hala çok iş olduğunu söyledi. Hibrit aracın tam tasarımının 2022 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Bundan sonra, yasal olarak sadece uçmakla kalmayacak, aynı zamanda herhangi bir yolda da gidebilecek.

    Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı 300 bin doların üzerinde olacak

    Terrafugia Transition'ın asfalt üzerinde 185 km/s hıza ulaşabileceğini hatırlatalım. Aynı zamanda normal bir araba garajına kolayca sığacak kadar kompakt. Katlanmış kanatlı hibritin genişliği sadece 2 metre. Geniş yakıt deposu sayesinde 780 km uçuşa yetecek kadar yakıt alabilen araç, şirketin açıklamalarına göre sık sık şehirler arası seyahat eden kişilere rahatlık sunmasu için geliştirildi.

    Arabanın geliştirilmesinin 2006'da başladığını hatırlatalım ve ancak üç yıllık sıkı çalışmanın ardından tasarımcılar buluşlarını gökyüzüne taşımayı başardılar. Terrafugia Transition'ın alıcılar için ne kadara mal olacağı henüz belli değil. Hiç üretime girmeyen önceki model 300 bin dolardan fazlaya mal olmuştu.



    https://www.carscoops.com/2021/02/terrafugia-transition-flying-car-gets-faa-approval-could-become-street-legal-next-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    babadol (Talat ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uçan araba diye yutturuyorlar da bu tam tersi yolda giden uçak.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliy Emirgan arabası çok güzel ve kaliteli beğeniyorum
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MyFirstDogMorphine 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Taksim modeli daha güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ykaya1983 (yunus yıldız) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ''Fiyatı 300 bin doların üzerinde olacak'' başlığını gördükten sonra gerisini fazla düşünmedim.50 yıl sonra ikinci eli 100-150000 liraya düşerse,o zamana da kalırsak alırız belki.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araç için illa bir havalimanı gerekiyor sanırım, bu sebeple drone tipi olanlar daha kullanışlı gibi sanki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bunu bizimkiler alsın, hem yerli uçağımız hem de arabamız olur...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wehrmacht (- -) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uçuyorsa niye yola çıkayi
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi ) wehrmacht
    Harbi😁 havayolumu demek istedi acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugün izin verirler, yarın Çinli diye, bunlar kimin nereye uçtuğunu kaydediyor der yasaklarlar yine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu 2 gün Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi 2 gün Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı 2 gün Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi 3 gün F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor 3 gün ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor 3 gün 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro 3 gün Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek 3 gün RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor 3 gün BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen 3 gün Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok 3 gün AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor 3 gün Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek 3 gün Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik" 3 gün Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek 3 gün Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı 3 gün HBO Max küresel pazara açılıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor Sonraki iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi 3 gün Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız