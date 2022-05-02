Nvidia'dan AMD'ye yanıt: RTX 4090 da 100 TFLOPS'u geçecek

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RDNA 3 mimarisinde önemli değişikliklere imza attığı iddia edilen AMD'nin, geçtiğimiz günlerde RX 7900 XT ile 100 TFLOPS FP32 barajını geçmeyi hedeflediği ortaya çıkmıştı. Güvenilir sızıntı kaynağı Greymon 55 tarafından paylaşılan bilgilere göre RTX 4090'a güç vermesi beklenen AD102 yongası da, 40 TFLOPS güce sahip olan RTX 3090 Ti'dan 2,5 kat, RTX 3090'dan ise 2,8 kat daha fazla performans sunacak.

Rekabet artıyor

Nvidia ve AMD arasında yaşanan 100 TFLOPS savaşı giderek hız kazanırken, beklenen performansa ulaşmak için tepe model ekran kartlarının benzer saat hızları ile geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Nvidia'nın 18432 CUDA çekirdeğine sahip olacak AD102 yongası, 3GHz saat hızlarına ulaşması beklenen RX 7900 XT'ye kıyasla 2,7 GHz ve daha yüksek hızları ile karşımıza çıkacak.

AMD Radeon RX 7900XT performansı ile şaşırtabilir 1 gün önce eklendi

Paylaşılan bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, tüm sızıntılar yeni nesil GPU'ların çok daha yüksek performansa ve güç gereksinimine sahip olacağını işaret etmeye devam ediyor.

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