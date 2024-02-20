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    Kripto para borsaları, yeni yasa taslağı hakkında fikirlerini paylaştı

    Kripto para borsaları ile AK Parti'li yöneticiler, yeni yasa taslağı hakkında görüşme gerçekleştirdi. AK Parti'li İnce, görüşmenin ardındna değerlendirmelerde bulundu.
    Kripto para borsaları, yeni yasa taslağı hakkında görüştü Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsalarına yönelik yeni yasa çalışmalarında sona gelindi. Kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bugün AK Parti genel merkezinde toplantı yapıldı. Sektör temsilcilerinin yasa taslağı hakkındaki fikirleri alındı.

    Yeni kripto para yasası ile kripto para borsalarına yönelik düzenlemeler getirilecek. Vatandaşların yatırımlarının korunması amaçlanıyor.

    AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Sektör temsilcileri, bir durum tespiti yapmak noktasında fikirlerini ilettiler. Taslakla ilgili olarak, taslağın içerisinde yer alması gerektiğini düşündükleri hususları dile getirdiler. Burada açıkçası gördük ki hepimizin bu süreçte düşüncesi benzer. Bizim amacımız vatandaşı güvenceye almak, yatırımcıyı korumak, platformları bu anlamda düzenlemek ama öyle bir yasa tasarısı ortaya koymak ki aynı zamanda inovasyonun ve yenilikçilerin de önünü açmak." dedi.

    Düzenlemenin güvenlik ve yeniliklerin önüne açma amacıyla hazırlandığını söyleyen Ömer İleri, “Bu yasal düzenleme, öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek, diğer taraftan da yenilikçiliğin önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız da bu anlamda gerçekten çok faydalıydı. Sektör temsilcilerimizi dinledik, onların fikirlerini aldık. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ve yakın zamanda sonlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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