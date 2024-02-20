Kripto para borsaları, yeni yasa taslağı hakkında fikirlerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Kripto para borsalarına yönelik yeni yasa çalışmalarında sona gelindi. Kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle bugün AK Parti genel merkezinde toplantı yapıldı. Sektör temsilcilerinin yasa taslağı hakkındaki fikirleri alındı.

Yeni kripto para yasası ile kripto para borsalarına yönelik düzenlemeler getirilecek. Vatandaşların yatırımlarının korunması amaçlanıyor.

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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Sektör temsilcileri, bir durum tespiti yapmak noktasında fikirlerini ilettiler. Taslakla ilgili olarak, taslağın içerisinde yer alması gerektiğini düşündükleri hususları dile getirdiler. Burada açıkçası gördük ki hepimizin bu süreçte düşüncesi benzer. Bizim amacımız vatandaşı güvenceye almak, yatırımcıyı korumak, platformları bu anlamda düzenlemek ama öyle bir yasa tasarısı ortaya koymak ki aynı zamanda inovasyonun ve yenilikçilerin de önünü açmak." dedi.

Düzenlemenin güvenlik ve yeniliklerin önüne açma amacıyla hazırlandığını söyleyen Ömer İleri, “Bu yasal düzenleme, öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek, diğer taraftan da yenilikçiliğin önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız da bu anlamda gerçekten çok faydalıydı. Sektör temsilcilerimizi dinledik, onların fikirlerini aldık. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ve yakın zamanda sonlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

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Kripto para borsaları, yeni yasa taslağı hakkında görüştü