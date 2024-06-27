Kripto para düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaştı: Yeni yasa hakkındaki tüm detaylar!

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Tam Boyutta Gör Mayıs ayında TBMM’ye sunulan kripto para düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kripto para borsaları SPK tarafından kontrol edilecek

Kripto para düzenlemesi ile yatırımcıları, borsaları ve kripto para teknolojileri geliştiren şirketleri etkileyen değişiklikler yapılıyor. Kripto para borsaları, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetimi ve kontrolü altına giriyor. SPK, kripto para borsalarına yönelik yeni düzenlemeler hazırlayabilecek. Yeni kripto para arzları için SPK ve TÜBİTAK tarafından onay almak zorunda olacak. Kripto paralar hakkındaki teknolojik altyapı kuralları TÜBİTAK tarafından belirlenecek. Ayrıca düzenlemeyle birlikte “kripto varlık”, “cüzdan”, “kripto varlık hizmet sağlayıcı” gibi tanımlamalar ilk kez kapsamlı bir şekilde yapıldı.

Kripto paradan vergi alınacak mı?

TBMM’den geçen yönetmelikte yatırımcılara yönelik herhangi bir vergilendirme uygulaması yer almıyor. SPK ve TÜBİTAK, kripto para borsalarından hizmet ücreti alacak. Türkiye’de hizmet sunan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, her yıl bir önceki yılki gelirlerinin yüzde 1'ini Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1'ini ise TÜBİTAK’a hizmet ücreti olarak ödemek zorunda olacak.

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Kripto para borsaları SPK'dan lisans almak zorunda

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto para borsaları) Türkiye’de hizmet sunabilmek için SPK’dan lisans almak zorunda olacak. Yabancı kripto para borsaları da Türkiye’deki müşterilere hizmet sunmak ve tanıtım yapmak için SPK’dan lisans almak zorunda.

SPK, kripto varlık alım satımı, kripto arzı, kripto varlıkların takası, transferi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisine sahip olacak. SPK, bağımsız denetim kuruluşlarıyla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarını mali açıdan denetleyebilecek.

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Lisans almadan faaliyet gösteren borsaların yetkililerine hapis cezası!

İzin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kripto para borsalarının yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Müşterilerin kripto paraları nasıl korunacak?

Müşterilerin ve kripto para borsasının kripto varlıkları SPK ve TÜBİTAK tarafından belirlenecek kurallara göre saklanacak. Platformların müşterilerine ait kripto varlıkları, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak. Bankalar nezdinde saklanan kripto varlıklar ile müşterilere ait bu kapsamdaki nakitler Bankacılık Kanununun 63'üncü maddesinde düzenlenen mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması hükümlerine tabi olmayacak.

Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetinin, Kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve BDDK tarafından uygun görülen bankalarca veya Kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu olacak. Kurul, her bir kripto varlık için veya bunların dayandığı teknolojik özellikler ya da kripto varlıkların nitelik ve nicelikleri kapsamında saklama konusunda ayrı esaslar belirlemeye yetkili olacak.

Müşterinin ve borsanın kripto varlıkları ayrı olacak

Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların malvarlığından ayrı olacak ve kayıtlar bu düzenlemeye uygun olarak tutulacak. Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Borçlar Kanunu devreye girecek

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından kaynaklanan kripto varlık kayıplarından Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında sorumlu olacak.

Yeni kripto para arzı için onay gerekecek

Yeni bir kripto para arzı için kripto paranın teknolojik açıdan SPK ve TÜBİTAK’ın belirlediği kriterlere sahip olması gerekecek. Her iki kurumdan da onay aldıktan sonra yeni kripto para biriminin listelemesi yapılacak.

Reklamlar için SPK kuralları uygulanacak

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar yayın, ilan, reklam ve duyuruları ile her türlü ticari iletişimle ilgili olarak Kurulca belirlenen esaslara uyacak.

Kripto para ATM'leri kapatılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’deki kripto para ATM’leri kapatılacak. Mevcut ATM’ler üç ay içerisinde hizmetlerini sonlandırmak zorunda olacak.

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Kripto para düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaştı