Kripto para düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaştı: Yeni yasa hakkındaki tüm detaylar!

- Kripto para borsaları SPK tarafından kontrol edilecek
- Kripto paradan vergi alınacak mı?
- Kripto para borsaları SPK'dan lisans almak zorunda
- Lisans almadan faaliyet gösteren borsaların yetkililerine hapis cezası!
- Müşterilerin kripto paraları nasıl korunacak?
- Müşterinin ve borsanın kripto varlıkları ayrı olacak
- Borçlar Kanunu devreye girecek
- Yeni kripto para arzı için onay gerekecek
- Reklamlar için SPK kuralları uygulanacak
- Kripto para ATM'leri kapatılacak
- Yorumlar
Kripto para borsaları SPK tarafından kontrol edilecek
Kripto para düzenlemesi ile yatırımcıları, borsaları ve kripto para teknolojileri geliştiren şirketleri etkileyen değişiklikler yapılıyor. Kripto para borsaları, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetimi ve kontrolü altına giriyor. SPK, kripto para borsalarına yönelik yeni düzenlemeler hazırlayabilecek. Yeni kripto para arzları için SPK ve TÜBİTAK tarafından onay almak zorunda olacak. Kripto paralar hakkındaki teknolojik altyapı kuralları TÜBİTAK tarafından belirlenecek. Ayrıca düzenlemeyle birlikte “kripto varlık”, “cüzdan”, “kripto varlık hizmet sağlayıcı” gibi tanımlamalar ilk kez kapsamlı bir şekilde yapıldı.
Kripto paradan vergi alınacak mı?
TBMM’den geçen yönetmelikte yatırımcılara yönelik herhangi bir vergilendirme uygulaması yer almıyor. SPK ve TÜBİTAK, kripto para borsalarından hizmet ücreti alacak. Türkiye’de hizmet sunan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, her yıl bir önceki yılki gelirlerinin yüzde 1'ini Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1'ini ise TÜBİTAK’a hizmet ücreti olarak ödemek zorunda olacak.
Kripto para borsaları SPK'dan lisans almak zorunda
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto para borsaları) Türkiye’de hizmet sunabilmek için SPK’dan lisans almak zorunda olacak. Yabancı kripto para borsaları da Türkiye’deki müşterilere hizmet sunmak ve tanıtım yapmak için SPK’dan lisans almak zorunda.
SPK, kripto varlık alım satımı, kripto arzı, kripto varlıkların takası, transferi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisine sahip olacak. SPK, bağımsız denetim kuruluşlarıyla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarını mali açıdan denetleyebilecek.
Lisans almadan faaliyet gösteren borsaların yetkililerine hapis cezası!
İzin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kripto para borsalarının yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Müşterilerin kripto paraları nasıl korunacak?
Müşterilerin ve kripto para borsasının kripto varlıkları SPK ve TÜBİTAK tarafından belirlenecek kurallara göre saklanacak. Platformların müşterilerine ait kripto varlıkları, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak. Bankalar nezdinde saklanan kripto varlıklar ile müşterilere ait bu kapsamdaki nakitler Bankacılık Kanununun 63'üncü maddesinde düzenlenen mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması hükümlerine tabi olmayacak.
Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ilişkin saklama hizmetinin, Kurul tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve BDDK tarafından uygun görülen bankalarca veya Kurulca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu olacak. Kurul, her bir kripto varlık için veya bunların dayandığı teknolojik özellikler ya da kripto varlıkların nitelik ve nicelikleri kapsamında saklama konusunda ayrı esaslar belirlemeye yetkili olacak.
Müşterinin ve borsanın kripto varlıkları ayrı olacak
Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların malvarlığından ayrı olacak ve kayıtlar bu düzenlemeye uygun olarak tutulacak. Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.
Borçlar Kanunu devreye girecek
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber saldırı, bilgi güvenliği ihlalleri gibi fiillerden veya personelin her türlü davranışından kaynaklanan kripto varlık kayıplarından Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında sorumlu olacak.
Yeni kripto para arzı için onay gerekecek
Yeni bir kripto para arzı için kripto paranın teknolojik açıdan SPK ve TÜBİTAK’ın belirlediği kriterlere sahip olması gerekecek. Her iki kurumdan da onay aldıktan sonra yeni kripto para biriminin listelemesi yapılacak.
Reklamlar için SPK kuralları uygulanacak
Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar yayın, ilan, reklam ve duyuruları ile her türlü ticari iletişimle ilgili olarak Kurulca belirlenen esaslara uyacak.
Kripto para ATM'leri kapatılacak
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’deki kripto para ATM’leri kapatılacak. Mevcut ATM’ler üç ay içerisinde hizmetlerini sonlandırmak zorunda olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.