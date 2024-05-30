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    Yeni kripto para yasası komisyonda kabul edildi

    Kripto para alım satımına yönelik yeni yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Sıradaki aşamada yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.   
    Yeni kripto para yasası komisyonda kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsalarının SPK denetimi altına girmesi ve yeni coin arzlarının TÜBİTAK tarafından denetlenmesi gibi değişiklikler içeren yeni Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    TBMM Genel Kurulu'na sunulacak

    Komisyonda kabul edilen kripto para yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilmesinin ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

    Kripto para yasasının getirdiği önemli yenilikler şöyle:

    • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.
    • Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.
    • Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.
    • Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.
    • Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.
    • İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.
    • İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.
    • İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
    • Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.
    • Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.
    • Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
    • Kripto para borsaları faiz hariç yıllık gelirlerinin yüzde 1'ini SPK'ya, yüzde 1'ini TÜBİTAK'a olmak üzere toplam yüzde 2 hizmet bedeli ödeyecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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