Yeni kripto para yasası komisyonda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'na sunulacak
Komisyonda kabul edilen kripto para yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilmesinin ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kripto para yasasının getirdiği önemli yenilikler şöyle:
- Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.
- Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.
- Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.
- Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.
- Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.
- İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.
- İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.
- İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
- Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.
- Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.
- Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
- Kripto para borsaları faiz hariç yıllık gelirlerinin yüzde 1'ini SPK'ya, yüzde 1'ini TÜBİTAK'a olmak üzere toplam yüzde 2 hizmet bedeli ödeyecek.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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