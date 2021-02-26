Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu

    Çin kaynaklı yeni bilgilere göre, üretimini Samsung'un gerçekleştireceği Snapdragon 895 yonga seti ile gelecek ilk akıllı telefon bu yıl içinde tanıtılacak.
    26 Şubat 2021, 13:30 (16 sa.)
    3,5b
    11
    8
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Çinli kaynaklar Qualcomm'un yeni bir amiral gemisi Snapdragon yonga seti geliştirdiğini söylüyorlar. 4nm fabrikasyon süreci kullanılarak TSMC tarafından üretilecek olan bu işlemcinin 2022 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir"

    Xiaomi Mi 12'de kullanılacak

    Sızan son bilgilere göre ise bu yıl Snapdragon 895'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Snapdragon 888'in halefi olan bu işlemcinin, Samsung tarafından geliştirilmiş 5nm teknolojisi ile üretileceğini belirtelim. Yeni çipin performansı ve enerji verimliliğini artırması bekleniyor. Snapdragon 895 yonga seti, 10 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyen Qualcomm X65 5G modem barındıracak.

    Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm'un 5G PowerSave 2.0 güç tasarrufu teknolojisinin de yer alacağı işlemciyle piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon modeli ise bu yıl sonunda tanıtılacak olan Xiaomi Mi 12 olacak. Bu akıllı telefonun diğer teknik detayları ile ilgili bilgiler ise henüz açıklanmış değil.



    https://news.mydrivers.com/1/741/741830.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    W wert1903 (TANER KARACA) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu işin sonu yok, sürekli yenisi çıkıyor, bir önce çıkan daha yavaşlamadan yenisi ve daha hızlısı çıkıyor VE biz çok sinirliyiz çünkü paramız yok.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulan durun s888 daha yeni çıktı.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    8k 60 FPS Dinamik HDR destegi ile gelmeli :) .
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun be, Xiaomi qcom'u kitlemiş herhalde 2025'e kadar, ilk onun telefonu çıkıyor, güzel reklam stratejisi.

    895 iyi gelecek gibi gözüküyor, büyük ihtimalle 5.11 kernel ile gelecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    ah dolar kuru ah 1e1 olaydı keşke
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B burakdc 5 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    O yıllarıda gorduk. Sımdıkı gıbı pıyasada elektronık esya olmasada yıne cok pahalıya satılıyordu, yıne ulasılmazdı hersey. Bizim ulkede dolar artarken hersey artar ama duserken hıc bır sey dusmez. Fakat haklı oldugunuz bır yer var sımdı bır de ınanılmaz vergılerde var bu fıyatın ıcınde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    8k 60 FPS Dinamik HDR destegi ile gelmeli :) .
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B burakdc 5 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Yetmez tum bunları 3D olarak yapmalı. :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zeytunk (kamil zeytun) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    888 İSTİYORUM HAYIR 895 BENİM OLSUN HAYIR HAYIR DAHA DAHA
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W wert1903 (TANER KARACA) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu işin sonu yok, sürekli yenisi çıkıyor, bir önce çıkan daha yavaşlamadan yenisi ve daha hızlısı çıkıyor VE biz çok sinirliyiz çünkü paramız yok.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulan durun s888 daha yeni çıktı.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 sa. Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı 9 sa. Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil 9 sa. Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor 10 sa. Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor 10 sa. Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 11 sa. Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor 11 sa. Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 12 sa. Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 13 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 13 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 14 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu Sonraki Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 17 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 18 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 19 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız