Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu

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Çinli kaynaklar Qualcomm'un yeni bir amiral gemisi Snapdragon yonga seti geliştirdiğini söylüyorlar. 4nm fabrikasyon süreci kullanılarak TSMC tarafından üretilecek olan bu işlemcinin 2022 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

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Xiaomi Mi 12'de kullanılacak

Sızan son bilgilere göre ise bu yıl Snapdragon 895'in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Snapdragon 888'in halefi olan bu işlemcinin, Samsung tarafından geliştirilmiş 5nm teknolojisi ile üretileceğini belirtelim. Yeni çipin performansı ve enerji verimliliğini artırması bekleniyor. Snapdragon 895 yonga seti, 10 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyen Qualcomm X65 5G modem barındıracak.

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Qualcomm'un 5G PowerSave 2.0 güç tasarrufu teknolojisinin de yer alacağı işlemciyle piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon modeli ise bu yıl sonunda tanıtılacak olan Xiaomi Mi 12 olacak. Bu akıllı telefonun diğer teknik detayları ile ilgili bilgiler ise henüz açıklanmış değil.

https://news.mydrivers.com/1/741/741830.htm

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