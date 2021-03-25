Kripto para piyasası düşüşte: BTC kritik desteğe tutunmaya çalışıyor

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Mart ayını ciddi yükselişlerle sürdüren kripto para piyasası dün gece büyük kayıp yaşadı. Bitcoin ve altcoinlerin fiyatı ciddi oranda düşüşe geçti.

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Tesla CEO’su Elon Musk dün sabah attığı Tweet ile müşterilerin Bitcoin ile Tesla siparişi verebileceğini duyurmuştu. Bu duyuruyla birlikte BTC fiyatı kısa süreli artış gösterdi ancak sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı. Bugün BTC değeri 50 bin 500 dolara kadar geriledi. 13 Mart’ta 60 bin doların üzerine çıkan BTC, bugün 50 bin doların altına düşmemeye çalışıyor. 50 bin doların altında uzun süre seyrederse daha ciddi düşüşleri beraberinde getirebilir. Yatırımcılar, BTC’nin 50 bin doların üzerine tutunmasını ümit ediyor.

Ayrıca Bkz. "Tesla artık Bitcoin ile araç satacak"

Bitcoin’deki düşüş altcoinlere de ciddi etki etti. Popüler altcoinlerin 24 saatlik değişimi yüzde 10-20 arası ekside seyrediyor.

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle USDT’nin değeri artış gösterdi. Dolar yükseldiği için kripto paraların TL karşılığındaki fark daha düşük gözüküyor. USDT, 24 saat içerisinde 7,95’ten 8,20 TL’ye kadar yükseldi. Bu nedenle ADA, BTT, HOT ve ETH’in TL bazındaki değişimi daha düşük oranda oldu.

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