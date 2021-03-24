Tesla artık Bitcoin ile araç satacak

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Kripto paralar ile ilişkisi meşhur olan ve hatta zaman zaman manipülasyona kadar giden faaliyetleri bilinen Elon Musk; paylaştığı yeni bir gönderi ile Bitcoin kullanarak araç satın alabileceğinizin müjdesini verdi.

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Bitcoin ile Tesla dönemi başlıyor

Tesla şirketinin yakın dönemde 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı gündeme gelmiş ve Bitcoin fiyatı da bu haber sonrasında uçuşa geçmişti. Tesla artık varlıklarını araç satışı için kullanmaya başlıyor.

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Diğer firmaların aksine Tesla herhangi bir aracı firma kullanmıyor ve ödeme doğrudan kendi cüzdanına aktarılıyor. Bitcoin ödemeleri itibari paraya çevrilmiyor. Yani Bitcoin şeklinde saklanmaya devam ediyor.

Tesla bünyesinde bir Bitcoin düğümü çalıştırdığını belirtiyor. Kendisi tarafından geliştirilen açık kaynak bir yazılım ile yürütülen bu düğüm sayesinde Tesla da Bitcoin ağına dahil olmuş durumda. Bitcoin ile ödeme imkanı şimdilik sadece ABD’de erişime açıldı ve yakın zamanda diğer ülkelere de sunulacak.

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