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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla artık Bitcoin ile araç satacak

    Elon Musk yaptığı açıklamada Bitcoin ile Tesla araçlarını alabileceğinizi duyurdu. Kendi yazılımı ve kendi düğüm sistemini kuran Tesla ödemeleri yine Bitcoin olarak saklayacak.
    24 Mart 2021, 13:45 (3 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tesla artık Bitcoin ile araç satacak
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    Kripto paralar ile ilişkisi meşhur olan ve hatta zaman zaman manipülasyona kadar giden faaliyetleri bilinen Elon Musk; paylaştığı yeni bir gönderi ile Bitcoin kullanarak araç satın alabileceğinizin müjdesini verdi.

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    Bitcoin ile Tesla dönemi başlıyor

    Tesla şirketinin yakın dönemde 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı gündeme gelmiş ve Bitcoin fiyatı da bu haber sonrasında uçuşa geçmişti. Tesla artık varlıklarını araç satışı için kullanmaya başlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Diğer firmaların aksine Tesla herhangi bir aracı firma kullanmıyor ve ödeme doğrudan kendi cüzdanına aktarılıyor. Bitcoin ödemeleri itibari paraya çevrilmiyor. Yani Bitcoin şeklinde saklanmaya devam ediyor.

    Tesla bünyesinde bir Bitcoin düğümü çalıştırdığını belirtiyor. Kendisi tarafından geliştirilen açık kaynak bir yazılım ile yürütülen bu düğüm sayesinde Tesla da Bitcoin ağına dahil olmuş durumda. Bitcoin ile ödeme imkanı şimdilik sadece ABD’de erişime açıldı ve yakın zamanda diğer ülkelere de sunulacak.



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Halilowich (H Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ekleme de ben yapayım. Bitcoin ile satış yaptığında bitcoini paraya çevirip kasaya atmayacak, doğrudan bitcoin olarak saklamaya devam edecek. Yani Tesla Bitcoin'i şuan altın gibi biriktiriyor, değer kazanacağına inanıyor demek bu. İlgili açıklamaya yukardaki tweetin devamında ulaşabilirsiniz.
    Bir ekleme de ben yapayım. Bitcoin ile satış yaptığında bitcoini paraya çevirip kasaya atmayacak, doğrudan bitcoin olarak saklamaya devam edecek. Yani Tesla Bit...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 bitcoin ile güzel bir alınıyor. "2 bitcoin" vay be
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    O Oktanzeynep 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu sefer rakamlara pek bir etkisi olmadı açıklamanın
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    STMUS (HIP 27989) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 bitcoin değer biçtiği aracı yine dolara endeksli sürekli değer günceleyip satacaksa ne anlamı var bitcoin ile almanın. Geçmişte düşükten alıp elinde tutanların işine yarar sadece. ABD de 1 bitcoin olan Türkiye ye gelince 3-4 bitcoin olacak zaten ona da gidip Tesla alacağına elde tutarım daha iyi.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SATMIŞIM BU DÜNYANIN COİNİNİ
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    Halilowich (H Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ekleme de ben yapayım. Bitcoin ile satış yaptığında bitcoini paraya çevirip kasaya atmayacak, doğrudan bitcoin olarak saklamaya devam edecek. Yani Tesla Bitcoin'i şuan altın gibi biriktiriyor, değer kazanacağına inanıyor demek bu. İlgili açıklamaya yukardaki tweetin devamında ulaşabilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    aniceman (aniceman ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Halilowich
    bu durumda bitcoin nakite dönüp kasaya gelir olarak girmeyecek yasal düzenlemeler olmadığından alalade bir meta olarak giriş yapacak ve haliyle vergi de vermeyecek mi demeliyiz?
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