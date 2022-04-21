Kripto paralardan en fazla kazanç sağlayan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

2019 yılından beri yükselişte olan kripto paralar sayesinde birçok ülke vatandaşları, yüksek kazançlar elde etti. Türkiye'de ise 2020 yılından beri sürekli gündemde olan kripto paralar, birçok insanın gelir kaynağı oldu. Chainalysis'in hazırladığı yeni rapor ise kripto paralardan en çok kazanç sağlayan ülkelerin sıralamasını ortaya koydu.

BTCTurk satılıyor mu? 1 gün önce eklendi

Kripto paralardan en çok gelir sağlayan ülkeler arasında Türkiye altıncı oldu

Tam Boyutta Gör

Chainalysis'in hazırladığı rapora göre tüm kripto para birimlerinden elde edilen kazanç 2020'de sadece 32,5 milyar dolar iken 2021 yılında bu kazanç 162,7 milyar dolar ile neredeyse 5 katına çıktı. ABD'li yatırımcılar, toplam miktarın yaklaşık %29'unu oluşturan yaklaşık 47 milyar dolar kazanç ile sıralamanın birincisi oldu. ABD'nin peşinden ise İngiltere, Almanya Japonya ve Çin gelmekte.

Türkiye ise raporda, yaklaşık 4.5 milyar dolar kazanç ile altıncı sırada yer alıyor. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin ardından da yaklaşık 4.3 milyar dolar kazanç ile Rusya geliyor. Aşağıdaki resimde ise ülkelerin hangi kripto para biriminden ne kadar kazanç sağladığı gösterilmekte.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto paralardan en fazla kazanç sağlayan ülkeler açıklandı