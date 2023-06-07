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    Anlık Bildirim

    ABD’de Binance'e bağlı şirketlerin varlıkları donduruldu

    SEC ve Binance arasındaki davada, mahkemeden yeni bir karar çıktı. ABD mahkemesi, SEC’in, BAM Trading ve BAM Management’in varlıklarının dondurulması yönündeki talebini kabul etti.
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    ABD’de Binance'e bağlı şirketlerin varlıkları donduruldu Tam Boyutta Gör
    ABD’de mahkeme, SEC‘in BAM Management ve BAM Trading’in varlıklarını dondurma talebini onayladı. Bu iki kuruluş Binance’in ABD iştiraki olarak hizmet veriyor.

    Kurumun, borsaya açtığı davada, Binance US varlıklarının Binance CEO'su Chanpeng Zhao (CZ) tarafından kontrol edildiği iddia edilmişti. Ayrıca müşteri fonlarının CZ’nin şirketine aktarıldığı kaydedilmişti. Mahkeme kararında SEC‘in acil başvurusuna dikkat çekildi. Binance US hesaplarında tutulan tüm fiat para ve kripto paraların 10 gün içinde müşterilere iade edilmesine karar verildi.

    13 suçlama arasında çeşitli menkul kıymet ihlalleri, kayıt dışı borsa işletilmesi, Binance US’ta alım-satım kontrolleri ve menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı-satışı yer aldı. CZ ve Binance’in, Binance US platformunun operasyonlarını gizlice kontrol ettiği kaydedildi.

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    Lyc 41 dakika önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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