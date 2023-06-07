ABD’de Binance'e bağlı şirketlerin varlıkları donduruldu

Tam Boyutta Gör ABD’de mahkeme, SEC‘in BAM Management ve BAM Trading’in varlıklarını dondurma talebini onayladı. Bu iki kuruluş Binance’in ABD iştiraki olarak hizmet veriyor.

Binance’e menkul kıymet davası 1 gün önce eklendi

Kurumun, borsaya açtığı davada, Binance US varlıklarının Binance CEO'su Chanpeng Zhao (CZ) tarafından kontrol edildiği iddia edilmişti. Ayrıca müşteri fonlarının CZ’nin şirketine aktarıldığı kaydedilmişti. Mahkeme kararında SEC‘in acil başvurusuna dikkat çekildi. Binance US hesaplarında tutulan tüm fiat para ve kripto paraların 10 gün içinde müşterilere iade edilmesine karar verildi.

13 suçlama arasında çeşitli menkul kıymet ihlalleri, kayıt dışı borsa işletilmesi, Binance US’ta alım-satım kontrolleri ve menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı-satışı yer aldı. CZ ve Binance’in, Binance US platformunun operasyonlarını gizlice kontrol ettiği kaydedildi.

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