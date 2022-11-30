Kripto şirketi Ledn, FTX krizi sonrası işten çıkarmaları artırdı

Kripto para sektöründe son dönemde birçok satın alma işlemi yapılmaya başlandı. Son olarak Toronto merkezli kripto kredi şirketi Ledn, kripto para borsası FTX’in iflası sonrası oluşan krizden sonra birkaç çalışanını işten çıkarma kararı aldı.
Şirket, LinkedIn profilinde 51-200 çalışanı olduğunu söylüyor. BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunduğu gün ve Kanadalı kripto firmasının, bu ayın başlarında FTX’in çöküşü sırasında müşteri mevduatlarının çekilmesini durduran Genesis Global Capital’e maruz kalmadığını açıklamasının üzerinden iki haftadan kısa bir süre geçti.
Ledn’in kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Maalesef, mevcut piyasa koşulları nedeniyle, Ledn’in ekibini doğru boyutlandırma konusunda zor bir karar verdik ve geçen hafta sonlarında bazı değerli ekip üyelerimize veda ettik”
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam