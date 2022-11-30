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Kripto para sektöründe son dönemde birçok satın alma işlemi yapılmaya başlandı. Son olarak Toronto merkezli kripto kredi şirketi Ledn, kripto para borsası FTX’in iflası sonrası oluşan krizden sonra birkaç çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Şirket, LinkedIn profilinde 51-200 çalışanı olduğunu söylüyor. BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunduğu gün ve Kanadalı kripto firmasının, bu ayın başlarında FTX’in çöküşü sırasında müşteri mevduatlarının çekilmesini durduran Genesis Global Capital’e maruz kalmadığını açıklamasının üzerinden iki haftadan kısa bir süre geçti.

FTX ile bağlantılı BlockFi de iflas etti 1 gün önce eklendi

Ledn’in kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef, mevcut piyasa koşulları nedeniyle, Ledn’in ekibini doğru boyutlandırma konusunda zor bir karar verdik ve geçen hafta sonlarında bazı değerli ekip üyelerimize veda ettik”



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Kripto şirketi Ledn, FTX krizi sonrası işten çıkarmaları artırdı