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    Anlık Bildirim

    Kripto şirketi Ledn, FTX krizi sonrası işten çıkarmaları artırdı

    Kripto şirketi Ledn, son yaşanan krizden sonra baş ticari yetkili ve kıdemli veri mühendisini işten çıkardı. Ledn, FTX’in kardeş şirketi Alameda Research’e bir miktar varlığı kaldığını da belirtti.
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    Kripto şirketi Ledn, FTX krizi sonrası işten çıkarmaları artırdı Tam Boyutta Gör

    Kripto para sektöründe son dönemde birçok satın alma işlemi yapılmaya başlandı. Son olarak Toronto merkezli kripto kredi şirketi Ledn, kripto para borsası FTX’in iflası sonrası oluşan krizden sonra birkaç çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

    Şirket, LinkedIn profilinde 51-200 çalışanı olduğunu söylüyor. BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunduğu gün ve Kanadalı kripto firmasının, bu ayın başlarında FTX’in çöküşü sırasında müşteri mevduatlarının çekilmesini durduran Genesis Global Capital’e maruz kalmadığını açıklamasının üzerinden iki haftadan kısa bir süre geçti.

    Ledn’in kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Maalesef, mevcut piyasa koşulları nedeniyle, Ledn’in ekibini doğru boyutlandırma konusunda zor bir karar verdik ve geçen hafta sonlarında bazı değerli ekip üyelerimize veda ettik”
     

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    StaatSanWalt 6 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 22 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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