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    Kritik an geldi çattı: Intel, 18A üretim sürecinin hazır olduğunu duyurdu

    Intel’in geleceğiyle ilgili pek çok şey yaklaşmakta olan 18A üretim sürecinin başarısına bağlı. Öte yandan teknoloji devi, 18A üretim sürecinin artık hazır hale geldiğini resmen açıkladı.
    Kritik an geldi çattı: Intel, 18A üretim sürecinin hazır olduğunu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli çip üreticisi Intel, rekabet gücünü yeniden kazanmak için uzun süredir üzerinde çalıştığı 18A üretim sürecinin hazır olduğunu duyurdu. Şirket, 2025'in ilk yarısında üçüncü taraf müşterileri için tape-out, yani nihai tasarımın üretime hazır hale geldiğini açıkladı. Bu gelişme, Intel'in dökümhane (foundry) işiyle ve genel olarak Intel’in geleceğiyle ilgili pek çok şey için hayati öneme sahip.

    Intel 18A rakiplerinde önce çıkıyor

    18 Angstrom (1.8nm) üretim sürecine sahip olan 18A, Intel 3'e kıyasla yüzde 30 daha fazla çip yoğunluğu ve watt başına yüzde 15 daha yüksek performans sunmayı vaat ediyor. Intel'in yeni nesil dizüstü işlemcileri Panther Lake ve sunucu sınıfı Clearwater Forest CPU'larının bu süreçle üretileceği belirtiliyor. Her iki ürünün de 2025 bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Bu süreçte en dikkat çekici yeniliklerden biri, PowerVia adı verilen arka taraf güç dağıtımı teknolojisi. Intel, çipin alt kısmına güç dağıtım bileşenlerini taşıyarak enerji verimliliğini yüzde 4 artırmayı ve standart hücre kullanımını yüzde 5 ila yüzde 10 oranında geliştirmeyi hedefliyor.

    Bir diğer önemli yenilik ise Intel'in gate-all-around (GAA) transistör teknolojisine getirdiği RibbonFET tasarımı. Bu teknoloji, elektrik akımını daha hassas bir şekilde kontrol etmeye olanak tanıyor ve güç sızıntısını minimize ederek yüksek performanslı, enerji tasarruflu çiplerin üretimini mümkün kılıyor.

    TSMC'nin N2 süreci ile yarışta

    Kritik an geldi çattı: Intel, 18A üretim sürecinin hazır olduğunu Tam Boyutta Gör
    Intel'in en büyük rakiplerinden TSMC de 2nm N2 sürecinde GAA transistör teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Ancak hacimli üretimin 2025'in sonlarında başlaması ve ilk N2 tabanlı tüketici ürünlerinin 2026 ortasına kadar piyasaya sürülmemesi bekleniyor. Buna ek olarak, TSMC'nin PowerVia rakibi çözümü ise 2026 yılında A16 süreciyle devreye alınacak.

    Intel 18A ile TSMC N2 üretim süreçleri karşılaştırılmıştı ve görünüşe göre her iki süreç te farklı alanlarda avantajlara sahip. Intel'in 18A sürecinin daha yüksek performans sağlama potansiyeli bulunurken, TSMC'nin N2 sürecinin daha yoğun transistör paketleme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Eğer Intel, 18A ile TSMC'den önce pazara girerse, yıllardır süren rekabet kaybını tersine çevirme fırsatına sahip olabilir.

    Intel’in bu süreçte başarılı olması, şirketin dökümhane işini kurtarabilecek kritik bir adım olarak görülüyor. 2024 yılı itibarıyla Intel, foundry tarafı için 13 milyar dolarlık devasa bir zarar açıklarken TSMC, 41 milyar dolarlık operasyonel kâr bildirdi. Bu finansal zorluklar, Intel'in dökümhane işini satabileceği veya bölünebileceği yönündeki spekülasyonları da beraberinde getirdi.

    Öte yandan, ABD’de çip üretiminin yerelleştirilmesi konusundaki politik baskılar da Intel’in kaderini etkileyebilir. Zira Trump yönetimi, “en gelişmiş çiplerin ABD’de” üretilmesini istiyor. Intel’in bu süreçte ek avantajlar veya yatırımlar alması olası. Elbette tüm bu olasılıklar 18A sürecinin gerçekten güçlü ve verimli bir şekilde piyasaya çıkmasına bağlı.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/106877-intel-18a-process-ready-tape-out-confirmed-first.html https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/process/18a.html?1
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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