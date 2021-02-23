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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek

    Kroger Health ve Gauss, evde 15 dakika içerisinde kullanıcıların kendilerine COVID-19 testi yaparak, bir iPhone aracılığıyla sonuçları görüntülemelerine olanak tanıyacak bir sistem için onay bekliyor
    23 Şubat 2021, 00:30 (3 sa.)
    227
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    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek
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    Kroger Health ve Gauss ortaklığı ile geliştirilen COVID-19 Hızlı Antijen Ev Testi, kullanıcıların hızlı ve basit bir şekilde kendilerine test yapmalarına olanak tanıyacak. Test sonuçları bir iPhone aracılığıyla görüntülenebilecek. Kroger ve Gauss, test kitinin halka ulaştırılması için FDA'dan Acil Kullanım İzni'ni (EUA) bekliyor.

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    15 dakikada evde COVID-19 testi

    Test, bir sürüntü örneğini düzgün bir şekilde toplamak ve işlemek için adım adım talimatları gösteren bir kit ve sonuçları öğrenmek için iPhone uygulamasından oluşuyor.

    İşlem tamamlandıktan 15 dakika sonra uygulama, kullanıcının uygulamaya girmesi gerekiyor. Uygulama,bir iPhone'unun kamerası aracılığıyla kullanıcıdan hızlı testini taramasını isteyecek ve sonuçları gösterecek. Gerekli durumlarda ayrıca test sonuçları yerel sağlık birimleriyle paylaşılabilecek.

    Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek
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    Uygulamanın güvenilirliğini desteklemek için FDA'ya sunulan bir klinik ön rapor, testin mevcut Acil Kullanım İzni onaylı PCR testleriyle karşılaştırıldığında % 93 pozitif ve % 99 negatif sonuç doğruluğuna sahip olduğuna dair belgeler sunuldu.

    Gauss, EUA onayını aldıktan sonra hemen dağıtıma başlamayı planladığı için 1.5 milyon adet kiti hazırda bekletiyor. Şirket, tam üretim kapasitesinde ayda 30 milyona kadar test yapabileceğini iddia ediyor. COVID-19 Hızlı Antijen Ev Testi'nin ABD dışına sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak ilk dağıtımlar için böyle plan bulunmuyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/21/kroger-plans-rollout-of-iphone-assisted-covid-19-rapid-testing-kits Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 10 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 10 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 11 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sağlık çalışanı tarafından yapılmayan testleri böyle işlemleri doğru bulmuyorum ki bazen normal sağlık düzeninde bile hatalı sonuçlar çıkabiliyor
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlamadığım nokta bir ara piyasada olan test kitinden ne farkı varmış? Piyasadaki test kitinde kullanma kılavuzda yazıyor nasıl yapılacağı, ne zaman bakılacağı. Bunda uygulama üzerine yazmışlar sonucu öğrenmek için ise kamerayı cihaza tutuyorum.... Güzel para kaldırma girişimi ama saçma buldum şahsen.
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