Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek

Kroger Health ve Gauss ortaklığı ile geliştirilen COVID-19 Hızlı Antijen Ev Testi, kullanıcıların hızlı ve basit bir şekilde kendilerine test yapmalarına olanak tanıyacak. Test sonuçları bir iPhone aracılığıyla görüntülenebilecek. Kroger ve Gauss, test kitinin halka ulaştırılması için FDA'dan Acil Kullanım İzni'ni (EUA) bekliyor.
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15 dakikada evde COVID-19 testi
Test, bir sürüntü örneğini düzgün bir şekilde toplamak ve işlemek için adım adım talimatları gösteren bir kit ve sonuçları öğrenmek için iPhone uygulamasından oluşuyor.
İşlem tamamlandıktan 15 dakika sonra uygulama, kullanıcının uygulamaya girmesi gerekiyor. Uygulama,bir iPhone'unun kamerası aracılığıyla kullanıcıdan hızlı testini taramasını isteyecek ve sonuçları gösterecek. Gerekli durumlarda ayrıca test sonuçları yerel sağlık birimleriyle paylaşılabilecek.
Uygulamanın güvenilirliğini desteklemek için FDA'ya sunulan bir klinik ön rapor, testin mevcut Acil Kullanım İzni onaylı PCR testleriyle karşılaştırıldığında % 93 pozitif ve % 99 negatif sonuç doğruluğuna sahip olduğuna dair belgeler sunuldu.
Gauss, EUA onayını aldıktan sonra hemen dağıtıma başlamayı planladığı için 1.5 milyon adet kiti hazırda bekletiyor. Şirket, tam üretim kapasitesinde ayda 30 milyona kadar test yapabileceğini iddia ediyor. COVID-19 Hızlı Antijen Ev Testi'nin ABD dışına sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak ilk dağıtımlar için böyle plan bulunmuyor.
https://appleinsider.com/articles/21/02/21/kroger-plans-rollout-of-iphone-assisted-covid-19-rapid-testing-kits Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?