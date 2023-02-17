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    Küçük Tesla Semi gibi görünen elektrikli ticari araç: WEVC eCV1

    Otomobillerin yanı sıra taşımacılığın bel kemiği olan ticari araçlar da elektrikleniyor. İngiltere merkezli WEVC'in yeni modeli de geleceğin elektrikli ticari araçlarından biri olacak.
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    Küçük Tesla Semi gibi görünen elektrikli ticari araç: WEVC eCV1 Tam Boyutta Gör
    Marka ambleminin Mitsubishi'yi anımsatması bir yana, eCV1 adı verilen elektrikli hafif ticari araç modeli de genel hatlarıyla Tesla Semi'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Vizör stili camlar, dikey aydınlatmalar, siyah tampon ve dijital yan aynaları bu benzerlikler arasında göstermek mümkün.

    eCV1'in iç mekânını henüz göremiyoruz fakat bu alanda da benzer bir yaklaşım söz konusu. Sürücü koltuğu, kabinin merkezine konumlandırılmış. Gerektiğinde sağa ve sola birer koltuk eklenmek suretiyle üç koltuklu kabinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.

    Küçük Tesla Semi gibi görünen elektrikli ticari araç: WEVC eCV1 Tam Boyutta Gör
    Şirketi eCV1'in şehir içi dağıtım için çok uygun bir araç olduğunun altını çiziyor. Kabin hem yere çok yakın hem de yüksek. Böylece araca giriş çıkışların kolay olmasının yanı sıra içeride rahatça ayakta da durulabiliyor. Üstelik, sürücünün ortaya konumlandırılması sayesinde her iki taraftan da kolayca giriş çıkış yapabileceği belirtiliyor.

    Şasi kabin, açık-kapalı kasa kamyonet ve panelvan olmak üzere dört farklı versiyon seçeneği sunulan eCV1'in teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak hafif, esnek, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli olduğu belirtilen PACES platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz.

    Söz konusu platform; önden, arkadan veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonlarını destekliyor. Üstelik 'cell-to-chassis' yapısı sayesinde batarya da şasinin bir parçası olarak tasarlanıyor. Bu da gövde sertliğini artırmanın yanı sıra ağırlığı asgari düzeye indirerek yük kapasitesini artırıyor.

    Küçük Tesla Semi gibi görünen elektrikli ticari araç: WEVC eCV1 Tam Boyutta Gör

    Şirketin açıklamasına göre, elektrikli ticari araç 1750 kg ağırlığa sahip. 110 kWsa'lik batarya paketi de 467 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Elbette bu değerler tercih edilen konfigürasyona göre değişiyor ancak sözü edilen menzil özellikle şehir içi dağıtım operasyonları için geliştirilen bir araç için oldukça yeterli.

    Şirket, ilk etapta yılda 5 bin adet elektrikli ticari araç üretmeyi hedefliyor. Araçla ilgili daha detaylı bilgiler önümüzdeki aylarda paylaşılacaktır.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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