Küçük Tesla Semi gibi görünen elektrikli ticari araç: WEVC eCV1

eCV1'in iç mekânını henüz göremiyoruz fakat bu alanda da benzer bir yaklaşım söz konusu. Sürücü koltuğu, kabinin merkezine konumlandırılmış. Gerektiğinde sağa ve sola birer koltuk eklenmek suretiyle üç koltuklu kabinin de tercih edilebileceği belirtiliyor.
Şasi kabin, açık-kapalı kasa kamyonet ve panelvan olmak üzere dört farklı versiyon seçeneği sunulan eCV1'in teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak hafif, esnek, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli olduğu belirtilen PACES platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz.
Söz konusu platform; önden, arkadan veya dört tekerlekten çekiş konfigürasyonlarını destekliyor. Üstelik 'cell-to-chassis' yapısı sayesinde batarya da şasinin bir parçası olarak tasarlanıyor. Bu da gövde sertliğini artırmanın yanı sıra ağırlığı asgari düzeye indirerek yük kapasitesini artırıyor.
Şirketin açıklamasına göre, elektrikli ticari araç 1750 kg ağırlığa sahip. 110 kWsa'lik batarya paketi de 467 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Elbette bu değerler tercih edilen konfigürasyona göre değişiyor ancak sözü edilen menzil özellikle şehir içi dağıtım operasyonları için geliştirilen bir araç için oldukça yeterli.
Şirket, ilk etapta yılda 5 bin adet elektrikli ticari araç üretmeyi hedefliyor. Araçla ilgili daha detaylı bilgiler önümüzdeki aylarda paylaşılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah