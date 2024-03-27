Kullanıcılara müjde: Xbox'tan üçüncü taraf mağazalara yeşil ışık

Tam Boyutta Gör Günümüzde yeni nesil konsollar arasında kıyasıya rekabet sürerken, platform kısıtlamalarının yavaş yavaş esnemeye başladığını görüyoruz. Son olarak Polygon'a verdiği bir röportajda Xbox patronu Phil Spencer, Xbox konsolları için radikal bir fikri kabul etti. Xbox, çok yakında üçünçü taraf mağazalara destek sunulabilir.

''Xbox diğer mağazalara açık''

Hatırlayanlar olacaktır, bu yılın başlarında Xbox özel oyunlarının PlayStation'a çıkacağı ortaya çıkmış ve büyük bir olay olmuştu. Günümüzde ise bunun doğru olduğu kanıtlansa da şu anda Sea of Thieves, Grounded ve Hi-Fi Rush gibi yalnızca az sayıda oyuna ulaşılabiliyor. Ancak Microsoft'un planları bundan çok daha büyük olabilir.

Polygon'a verdiği demeçte Phil Spencer, üçünçü taraf mağazalara atıfta bulunarak "Windows şirketi olarak geçmişimizi göz önünde bulundurun. Şöyle desem kimse gözünü kırpmazdı. Hey, bilgisayar kullanırken (oyunları nereden satın alacağınıza karar vererek) nasıl bir deneyim yaşayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Bunun gerçek bir değeri var." dedi.

Bildiğiniz gibi konsol oyuncuları, geçmişten günümüze exclusive kültürüne alışmış durumda. Ancak Spencer, Microsoft'un artık bu stratejiden uzaklaştığını, hatta Xbox konsollarında Epic Games Store ve Itch.io gibi diğer mağazalara açık olduğunu söyledi. Hatta önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde konsola özel oyunların "oyun endüstrisinin giderek daha küçük bir parçası olacağını" düşünüyor. Bu değişim ise oyunları daha erişilebilir hale getirirken, sektörün yeniden büyümesini sağlayacak.

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Xbox üzerinden Steam veya Epic Games Store'a erişebilmenin heyecan verici olduğunu belirtelim. Ancak bunun gerçekleşmesi Xbox'ın oyun konsolu kimliğini kaybetmesine neden olabilir. Tabi ki Xbox Game Pass'in de benzer bir değişime neden olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Microsoft'un sürpriz bir hamlede bulunduğunu görebiliriz.

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