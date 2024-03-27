Kullanıcılara müjde: Xbox'tan üçüncü taraf mağazalara yeşil ışık

''Xbox diğer mağazalara açık''
Hatırlayanlar olacaktır, bu yılın başlarında Xbox özel oyunlarının PlayStation'a çıkacağı ortaya çıkmış ve büyük bir olay olmuştu. Günümüzde ise bunun doğru olduğu kanıtlansa da şu anda Sea of Thieves, Grounded ve Hi-Fi Rush gibi yalnızca az sayıda oyuna ulaşılabiliyor. Ancak Microsoft'un planları bundan çok daha büyük olabilir.
Polygon'a verdiği demeçte Phil Spencer, üçünçü taraf mağazalara atıfta bulunarak "Windows şirketi olarak geçmişimizi göz önünde bulundurun. Şöyle desem kimse gözünü kırpmazdı. Hey, bilgisayar kullanırken (oyunları nereden satın alacağınıza karar vererek) nasıl bir deneyim yaşayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Bunun gerçek bir değeri var." dedi.
Bildiğiniz gibi konsol oyuncuları, geçmişten günümüze exclusive kültürüne alışmış durumda. Ancak Spencer, Microsoft'un artık bu stratejiden uzaklaştığını, hatta Xbox konsollarında Epic Games Store ve Itch.io gibi diğer mağazalara açık olduğunu söyledi. Hatta önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde konsola özel oyunların "oyun endüstrisinin giderek daha küçük bir parçası olacağını" düşünüyor. Bu değişim ise oyunları daha erişilebilir hale getirirken, sektörün yeniden büyümesini sağlayacak.
Xbox üzerinden Steam veya Epic Games Store'a erişebilmenin heyecan verici olduğunu belirtelim. Ancak bunun gerçekleşmesi Xbox'ın oyun konsolu kimliğini kaybetmesine neden olabilir. Tabi ki Xbox Game Pass'in de benzer bir değişime neden olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Microsoft'un sürpriz bir hamlede bulunduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...