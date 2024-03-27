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    Kullanıcılara müjde: Xbox'tan üçüncü taraf mağazalara yeşil ışık

    Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer, Xbox konsollarında Epic Games Store veya Steam gibi mağazalara izin vermeyi düşünüyor olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    Kullanıcılara müjde: Xbox'tan üçüncü taraf mağazalara yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yeni nesil konsollar arasında kıyasıya rekabet sürerken, platform kısıtlamalarının yavaş yavaş esnemeye başladığını görüyoruz. Son olarak Polygon'a verdiği bir röportajda Xbox patronu Phil Spencer, Xbox konsolları için radikal bir fikri kabul etti. Xbox, çok yakında üçünçü taraf mağazalara destek sunulabilir.

    ''Xbox diğer mağazalara açık''

    Hatırlayanlar olacaktır, bu yılın başlarında Xbox özel oyunlarının PlayStation'a çıkacağı ortaya çıkmış ve büyük bir olay olmuştu. Günümüzde ise bunun doğru olduğu kanıtlansa da şu anda Sea of Thieves, Grounded ve Hi-Fi Rush gibi yalnızca az sayıda oyuna ulaşılabiliyor. Ancak Microsoft'un planları bundan çok daha büyük olabilir.

    Polygon'a verdiği demeçte Phil Spencer, üçünçü taraf mağazalara atıfta bulunarak "Windows şirketi olarak geçmişimizi göz önünde bulundurun. Şöyle desem kimse gözünü kırpmazdı. Hey, bilgisayar kullanırken (oyunları nereden satın alacağınıza karar vererek) nasıl bir deneyim yaşayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Bunun gerçek bir değeri var." dedi.

    Bildiğiniz gibi konsol oyuncuları, geçmişten günümüze exclusive kültürüne alışmış durumda. Ancak Spencer, Microsoft'un artık bu stratejiden uzaklaştığını, hatta Xbox konsollarında Epic Games Store ve Itch.io gibi diğer mağazalara açık olduğunu söyledi. Hatta önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde konsola özel oyunların "oyun endüstrisinin giderek daha küçük bir parçası olacağını" düşünüyor. Bu değişim ise oyunları daha erişilebilir hale getirirken, sektörün yeniden büyümesini sağlayacak.

    Xbox üzerinden Steam veya Epic Games Store'a erişebilmenin heyecan verici olduğunu belirtelim. Ancak bunun gerçekleşmesi Xbox'ın oyun konsolu kimliğini kaybetmesine neden olabilir. Tabi ki Xbox Game Pass'in de benzer bir değişime neden olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Microsoft'un sürpriz bir hamlede bulunduğunu görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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