Tam Boyutta Gör Microsoft, uzun bir bekleyişin ardından Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor. Kaçıranlar için bu özellik, ilk olarak Mart 2022'de duyurulmuş ve Haziran ayında erişilebilir olacağı belirtilmişti. Ancak günümüze kadar herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi ise Microsoft, Alpha test kullanıcıları özelinde klavye ve fare desteğini etkinleştirmeye başladı.

Yakında genel kullanıma sunulacak

Bildiğiniz gibi Microsoft yıllardır Xbox oyunlarını bulut sayesinde konsol ve PC dışında da erişilebilir kılıyor. Platform, her ne kadar ülkemizde desteklenmiyor olsa da, bir diğer rakibi GeForce Now karşısında kısıtlı bir kullanıma sahipti. Bunun en büyük nedeni ise klavye ve fare desteğinin bulunmaması. Ancak bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Xbox el konsolu iddialarına Phil Spencer'dan açıklama geldi 22 sa. önce eklendi

Aktarıldığı kadarıyla şu an için Klavye ve fare desteğini denemek için kullanıcıların Game Pass Ultimate abonesi olması gerekli. Ayrıca PC Oyun Önizleme programına da kaydolmanız gerekecek. Bunun ardından xbox.com/play adresindeki ''Önizleme'' özelliklerini aktif ederek Fortnite, Ark Survival Evolved ve Sea of Thieves dahil olmak üzere birden fazla oyunda klavye ve fare desteğine ulaşılabiliyor. Desteklenen tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ark Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in klavye ve fare desteği konusunda ayrıntılı bir tarih bilgisi paylaşmadı. Ancak yakında daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor!