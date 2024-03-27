Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor

Yakında genel kullanıma sunulacak
Bildiğiniz gibi Microsoft yıllardır Xbox oyunlarını bulut sayesinde konsol ve PC dışında da erişilebilir kılıyor. Platform, her ne kadar ülkemizde desteklenmiyor olsa da, bir diğer rakibi GeForce Now karşısında kısıtlı bir kullanıma sahipti. Bunun en büyük nedeni ise klavye ve fare desteğinin bulunmaması. Ancak bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Aktarıldığı kadarıyla şu an için Klavye ve fare desteğini denemek için kullanıcıların Game Pass Ultimate abonesi olması gerekli. Ayrıca PC Oyun Önizleme programına da kaydolmanız gerekecek. Bunun ardından xbox.com/play adresindeki ''Önizleme'' özelliklerini aktif ederek Fortnite, Ark Survival Evolved ve Sea of Thieves dahil olmak üzere birden fazla oyunda klavye ve fare desteğine ulaşılabiliyor. Desteklenen tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Ark Survival Evolved
- Sea of Thieves
- Grounded
- Halo Infinite
- Atomic Heart
- Sniper Elite 5
- Deep Rock Galactic
- High on Life
- Zombie Army 4 Dead War
- Gears Tactics
- Pentiment
- Doom 64
- Age of Empires 2
Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in klavye ve fare desteği konusunda ayrıntılı bir tarih bilgisi paylaşmadı. Ancak yakında daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...