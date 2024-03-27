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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor

    Microsof'un bulut tabanlı oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming, nihayet klavye ve fare desteğine kavuşuyor. Halihazırda belirli test kullanıcılarına açılan özellik yakında genel kullanıma sunulacak.
    Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun bir bekleyişin ardından Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği ekliyor. Kaçıranlar için bu özellik, ilk olarak Mart 2022'de duyurulmuş ve Haziran ayında erişilebilir olacağı belirtilmişti. Ancak günümüze kadar herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi ise Microsoft, Alpha test kullanıcıları özelinde klavye ve fare desteğini etkinleştirmeye başladı. 

    Yakında genel kullanıma sunulacak

    Bildiğiniz gibi Microsoft yıllardır Xbox oyunlarını bulut sayesinde konsol ve PC dışında da erişilebilir kılıyor. Platform, her ne kadar ülkemizde desteklenmiyor olsa da, bir diğer rakibi GeForce Now karşısında kısıtlı bir kullanıma sahipti. Bunun en büyük nedeni ise klavye ve fare desteğinin bulunmaması. Ancak bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. 

    Aktarıldığı kadarıyla şu an için Klavye ve fare desteğini denemek için kullanıcıların Game Pass Ultimate abonesi olması gerekli. Ayrıca PC Oyun Önizleme programına da kaydolmanız gerekecek. Bunun ardından xbox.com/play adresindeki ''Önizleme'' özelliklerini aktif ederek Fortnite, Ark Survival Evolved ve Sea of Thieves dahil olmak üzere birden fazla oyunda klavye ve fare desteğine ulaşılabiliyor. Desteklenen tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Ark Survival Evolved
    • Sea of Thieves
    • Grounded
    • Halo Infinite
    • Atomic Heart
    • Sniper Elite 5
    • Deep Rock Galactic
    • High on Life
    • Zombie Army 4 Dead War
    • Gears Tactics
    • Pentiment
    • Doom 64
    • Age of Empires 2

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming'in klavye ve fare desteği konusunda ayrıntılı bir tarih bilgisi paylaşmadı. Ancak yakında daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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