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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi

    23 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacağı açıklanan Ioniq 5'in iç mekanında geri dönüştürülmüş materyaller ve sürdürülebilir tekstiller kullanılmış. İşte Ioniq 5 hakkında bilinenler:
    15 Şubat 2021, 22:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomotiv dünyası üretim tarafında çeşitli sorunlarla karşı karşıya olsa da tanıtım olarak oldukça yoğun bir şubat ayı geçiriyor. Yeni modeller gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz bu ayda Hyundai de yeni Ioniq 5'in örtüsünü kaldıracak.

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    Koreli marka, geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği yeni Ioniq markası altında piyasaya süreceği ilk model olan Ioniq 5'in tanıtımına (23 Şubat) sayılı günler kala yeni bir ipucu görseli paylaştı. Paylaşılan görselde Ioniq 5'in iç mekanını kuşbakışı görebiliyoruz. Hyundai, dikkatimizi çeken orta konsolu 'Universal Island' olarak adlandırıyor ve ileri-geri kaydırılabildiğinin altını çiziyor.

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    Ioniq 5'in ön koltuklarında bacak destekleri bulunuyor. Bu da örneğin şarj esnasında sürücü ve yolcunun rahatlamasına imkan veriyor. Otomobildeki koltuklar, keten tohumundan elde edilen bitkisel yağ özütleriyle boyanan ve işlenen bir tür deri döşemeyle kaplanmış. Diğer alanlarda ise geri dönüştürülmüş elyaf ve plastik pet şişelerden dönüştürülen kumaşlar gibi sürdürülebilir tekstiller kullanılmış.

    Ioniq 5'in teknik özellikleri geçtiğimiz aylarda Hyundai Avusturya tarafından sızdırılmıştı. Söz konusu özelliklerde otomobilin 313 beygir güç üreten iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olacağı, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayacağı ve WLTP'ye göre 450 kilometre sürüş menzili sunacağı belirtiliyordu.

    Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi
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    A amadeus99 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yüzde 60 ötv yani. O yeee.
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    aserkang (Ahmet Serkan) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu araç maalesef olmadı , isim mi kötü; tasarım mı ...

    Ama olmadı yani.
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    A amadeus99 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yüzde 60 ötv yani. O yeee.
    Yanıtla +4
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