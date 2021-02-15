Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi

Otomotiv dünyası üretim tarafında çeşitli sorunlarla karşı karşıya olsa da tanıtım olarak oldukça yoğun bir şubat ayı geçiriyor. Yeni modeller gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz bu ayda Hyundai de yeni Ioniq 5'in örtüsünü kaldıracak.

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Koreli marka, geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği yeni Ioniq markası altında piyasaya süreceği ilk model olan Ioniq 5'in tanıtımına (23 Şubat) sayılı günler kala yeni bir ipucu görseli paylaştı. Paylaşılan görselde Ioniq 5'in iç mekanını kuşbakışı görebiliyoruz. Hyundai, dikkatimizi çeken orta konsolu 'Universal Island' olarak adlandırıyor ve ileri-geri kaydırılabildiğinin altını çiziyor.

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Ioniq 5'in ön koltuklarında bacak destekleri bulunuyor. Bu da örneğin şarj esnasında sürücü ve yolcunun rahatlamasına imkan veriyor. Otomobildeki koltuklar, keten tohumundan elde edilen bitkisel yağ özütleriyle boyanan ve işlenen bir tür deri döşemeyle kaplanmış. Diğer alanlarda ise geri dönüştürülmüş elyaf ve plastik pet şişelerden dönüştürülen kumaşlar gibi sürdürülebilir tekstiller kullanılmış.

Ioniq 5'in teknik özellikleri geçtiğimiz aylarda Hyundai Avusturya tarafından sızdırılmıştı. Söz konusu özelliklerde otomobilin 313 beygir güç üreten iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş düzenine sahip olacağı, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayacağı ve WLTP'ye göre 450 kilometre sürüş menzili sunacağı belirtiliyordu.

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