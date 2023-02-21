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    Küresel TV pazarının lideri değişmedi: 17 yıldır süren başarı

    Samsung Newsroom’dan yapılan resmî açıklamaya göre, Samsung 17 yıldır üst üste küresel TV pazarına liderlik ediyor. TV pazarının rekabetçi olduğu düşünüldüğünde bu, büyük bir başarı.
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    samsung 17 yıldır üst üste en iyi tv markası Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2006 yılında ilk kez dünyanın en büyük TV markası seçilmişti. Şirket, o günden bu yana sıralamadaki yerini korumayı başardı.

    Pazar araştırma şirketi Omdia’nın sağladığı verilere göre, Samsung küresel TV pazarı gelirlerinde %29.7’lik bir paya sahip. Şirket, geçtiğimiz yıl 10 milyona yakın QLED TV (Neo QLED modelleri dahil) satarak premium TV segmentinde lider oldu. QLED TV’lerin çıkmasından bu yana şirketin 35 milyondan fazla QLED TV satışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Samsung, geçen yıl 75 inç üstü TV segmentinde birçok rakibini geride bırakmayı başardı. 2500 dolar ve üzeri fiyatlandırılan Premium TV’ler özelinde Samsung’un TV pazar payı %48.6. Bu, ikinciden altıncı sıraya kadar sıralanan TV markalarının toplam satışından fazla.

    Samsung, bu kadar uzun süre televizyon pazarında lider olmalarını müşteri odaklı yaklaşım ve yeni teknolojilerine bağlıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 4 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 10 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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