Küresel TV pazarının lideri değişmedi: 17 yıldır süren başarı

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın sağladığı verilere göre, Samsung küresel TV pazarı gelirlerinde %29.7’lik bir paya sahip. Şirket, geçtiğimiz yıl 10 milyona yakın QLED TV (Neo QLED modelleri dahil) satarak premium TV segmentinde lider oldu. QLED TV’lerin çıkmasından bu yana şirketin 35 milyondan fazla QLED TV satışı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Samsung, geçen yıl 75 inç üstü TV segmentinde birçok rakibini geride bırakmayı başardı. 2500 dolar ve üzeri fiyatlandırılan Premium TV’ler özelinde Samsung’un TV pazar payı %48.6. Bu, ikinciden altıncı sıraya kadar sıralanan TV markalarının toplam satışından fazla.
Samsung, bu kadar uzun süre televizyon pazarında lider olmalarını müşteri odaklı yaklaşım ve yeni teknolojilerine bağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.