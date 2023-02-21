Samsung, sürücüsüz arabalar için 5nm yonga üretecek

Ambarella’nın CV3-AD685 çipi, şirketin otomotiv yapay zeka merkezi etki alanı denetleyicileri CV3-AD ailesini temel alıyor. Yeni çip, Ambarella’nın önceki çipi olan CV2’ye kıyasla 20 kat daha hızlı olan ve sinir ağı işleme yeteneğine sahip yeni nesil CVflow yapay zeka motorunu temel alıyor.
Otonom araçlar için gelişmiş sürücü yardım sistemlerinde (ADAS) yol planlama, derin sensör füzyonu, bilgisayar görüşü, 4D görüntüleme radarı için kullanılan sinirsel vektör ve genel vektör işleme özelliğine sahip. Çip, ARM Cortex A78AE ve R52 CPU çekirdekleri, otomotiv sınıfı GPU, donanım güvenlik modülü, kamera girişlerini işlemek için gelişmiş ISP ve optik akış motoru içeriyor.
Samsung, otomotiv döküm, tescilli teknolojiler ve çip geliştirmede deneyimli olduğundan Ambarella için üretim yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.