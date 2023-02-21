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    Anlık Bildirim

    Samsung, sürücüsüz arabalar için 5nm yonga üretecek

    Samsung, Ambarella için 5nm yonga üreteceğini duyurdu. Samsung, 5nm üretim sürecinin otomotiv çip tasarımcılarının yonga performansını önemli ölçüde artırmasına izin vereceğini söylüyor.
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    samsung ambarella 5nm çip sürücüsüz araba Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 5nm işlem sürecinden geçen Ambarella CV3-AD685, otonom araçlar için yapay zeka denetleyicisi olarak tasarlanmış yeni yarı iletken çip. Güney Koreli şirket, Ambarella ile yaptıkları iş birliğinin sürücüsüz arabaların dönüşümüne yardımı olacağını söylüyor.

    Ambarella’nın CV3-AD685 çipi, şirketin otomotiv yapay zeka merkezi etki alanı denetleyicileri CV3-AD ailesini temel alıyor. Yeni çip, Ambarella’nın önceki çipi olan CV2’ye kıyasla 20 kat daha hızlı olan ve sinir ağı işleme yeteneğine sahip yeni nesil CVflow yapay zeka motorunu temel alıyor.

    Otonom araçlar için gelişmiş sürücü yardım sistemlerinde (ADAS) yol planlama, derin sensör füzyonu, bilgisayar görüşü, 4D görüntüleme radarı için kullanılan sinirsel vektör ve genel vektör işleme özelliğine sahip. Çip, ARM Cortex A78AE ve R52 CPU çekirdekleri, otomotiv sınıfı GPU, donanım güvenlik modülü, kamera girişlerini işlemek için gelişmiş ISP ve optik akış motoru içeriyor.

    Samsung, otomotiv döküm, tescilli teknolojiler ve çip geliştirmede deneyimli olduğundan Ambarella için üretim yapacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 4 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 10 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    kitapyurdu sipariş iptali kafamın içindeki sesleri susturamıyorum prozac aç karnına içilir mi alkol kokusu kaç saatte geçer audio system digital music changer

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