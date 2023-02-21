Tam Boyutta Gör Samsung’un 5nm işlem sürecinden geçen Ambarella CV3-AD685, otonom araçlar için yapay zeka denetleyicisi olarak tasarlanmış yeni yarı iletken çip. Güney Koreli şirket, Ambarella ile yaptıkları iş birliğinin sürücüsüz arabaların dönüşümüne yardımı olacağını söylüyor.

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Ambarella’nın CV3-AD685 çipi, şirketin otomotiv yapay zeka merkezi etki alanı denetleyicileri CV3-AD ailesini temel alıyor. Yeni çip, Ambarella’nın önceki çipi olan CV2’ye kıyasla 20 kat daha hızlı olan ve sinir ağı işleme yeteneğine sahip yeni nesil CVflow yapay zeka motorunu temel alıyor.

Otonom araçlar için gelişmiş sürücü yardım sistemlerinde (ADAS) yol planlama, derin sensör füzyonu, bilgisayar görüşü, 4D görüntüleme radarı için kullanılan sinirsel vektör ve genel vektör işleme özelliğine sahip. Çip, ARM Cortex A78AE ve R52 CPU çekirdekleri, otomotiv sınıfı GPU, donanım güvenlik modülü, kamera girişlerini işlemek için gelişmiş ISP ve optik akış motoru içeriyor.

Samsung, otomotiv döküm, tescilli teknolojiler ve çip geliştirmede deneyimli olduğundan Ambarella için üretim yapacak.

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Samsung, sürücüsüz arabalar için 5nm yonga üretecek