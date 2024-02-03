Kuru Otlar Üstüne Netflix'e Geliyor; Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu

Son yıllarda ortaya koyduğu işlerle Türkiye'nin en önemli sinemacısı hâline gelen usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz yıl yeni filmi Kuru Otlar Üstüne ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Dünya prömiyerini Nuri Bilge Ceylan'ın artık gediklisi hâline geldiği Cannes Film Fetivali'nde yapan film, eylül ayında ise Türkiye'de vizyona girdi.
Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, festlivalde aldığı iyi yorumların da etkisiyle sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Nuri Bilge Ceylan'ın bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan filmi olan Kuru Otlar Üstüne, sinemalardaki yolculuğunu tamamlamasının ardından Netflix'e geliyor. Film, 1 Mart'ta Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.
Kuru Otlar Üstüne, 1 Mart'ta Netflix'te
Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin başrollerini paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, Doğu Anadolu'nın ücra bir beldesinde geçiyor. Buradaki köy okulunda zorunlu görevini yaparken sürekli İstanbul'a dönmenin hayalini kuran resim öğretmeni Samet, ev arkadaşı Kenan ve yeni tanıştığı meslektaşı Nuray ile karmaşık bir ilişki ağının içine çekiliyor. Bu esnada iki kız öğrencinin Samet ve Kenan'ı uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlaması, işleri daha da karmaşıklaştıryor.
Nuri Bilge Ceylan'ın yine insan doğası ve insan-toplum ilişkisi üzerine bolca alegoriye yer verdiği son filmi, yönetmenin Kış Uykusu'ndan itibaren ortaya çıkan konuşkan sinemasının son örneği. Film yönetmenin ilk dönem işlerindeki uzun sekanslardan ziyade, bazen dakikalarca süren uzan diyaloglarıyla dikkat çekiyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.