Kuru Otlar Üstüne Netflix'e Geliyor; Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu

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Son yıllarda ortaya koyduğu işlerle Türkiye'nin en önemli sinemacısı hâline gelen usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, geçtiğimiz yıl yeni filmi Kuru Otlar Üstüne ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Dünya prömiyerini Nuri Bilge Ceylan'ın artık gediklisi hâline geldiği Cannes Film Fetivali'nde yapan film, eylül ayında ise Türkiye'de vizyona girdi.

Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, festlivalde aldığı iyi yorumların da etkisiyle sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan filmi olan Kuru Otlar Üstüne, sinemalardaki yolculuğunu tamamlamasının ardından Netflix'e geliyor. Film, 1 Mart'ta Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

Kuru Otlar Üstüne, 1 Mart'ta Netflix'te

Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin başrollerini paylaştığı Kuru Otlar Üstüne, Doğu Anadolu'nın ücra bir beldesinde geçiyor. Buradaki köy okulunda zorunlu görevini yaparken sürekli İstanbul'a dönmenin hayalini kuran resim öğretmeni Samet, ev arkadaşı Kenan ve yeni tanıştığı meslektaşı Nuray ile karmaşık bir ilişki ağının içine çekiliyor. Bu esnada iki kız öğrencinin Samet ve Kenan'ı uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlaması, işleri daha da karmaşıklaştıryor.

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Nuri Bilge Ceylan'ın yine insan doğası ve insan-toplum ilişkisi üzerine bolca alegoriye yer verdiği son filmi, yönetmenin Kış Uykusu'ndan itibaren ortaya çıkan konuşkan sinemasının son örneği. Film yönetmenin ilk dönem işlerindeki uzun sekanslardan ziyade, bazen dakikalarca süren uzan diyaloglarıyla dikkat çekiyor

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