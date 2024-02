Quentin Tarantino'nun yeni filmi The Movie Critic'te başrol Brad Pitt'e emanet

Tam Boyutta Gör Son olarak 2019 yapımı Once Upon a Time in... Hollywood'a imza atan usta yönetmen Quentin Tarantino, yeni bir projeyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Tarantino'nun son filmi olacağını açıkladığı The Movie Critic'in çekimlerine çok yakında başlanacak. Merakla beklenen The Movie Critic'in prodüksiyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli olmaya başladı. Filmin merkezinde yer alacak olan sinema eleştirmenine yıldız oyuncu Brad Pitt hayat verecek.

İlk olarak Inglourious Basterds filminde Quentin Tarantino ile çalışan Brad Pitt, Once Upon a Time in... Hollywood'daki performansıyla oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanmıştı. İki taraf için de son derece olumlu sonuçlar doğuran bu işbirliği, The Movie Critic ile devam edecek.

The Movie Critic, gerek bir dönem filmi olmasıyla, gerekse konusuyla, Tarantino'nun ilk dönem işlerinden ziyade Once Upon a Time... in Hollywood'a yakın duruyor. İzleyicileri 1977'nin Güney Kaliforniya'sına götürecek olan film, müstehcen dergiler için film eleştirileri yazan bir eleştirmene odaklanacak.

The Movie Critic'in Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak

Brad Pitt'in canlandıracağı Jim Sheldon karakteri kurmaca bir karakter olsa da Tarantino'nun bu karakteri yazarken William Margold'dan esinlendiği düşünülüyor. Zira Tarantino, Cinema Speculation adlı kitabında Margold'dan övgüyle söz ediyor ve müstehcen dergilerde yazıyor olmasına rağmen Hollywood filmleri için yazdığı eleştirilerin son derece başarılı olduğunu söylüyor. William Margold, film eleştirileri yazmasının yanı sıra bir erotik film yönetmeni ve eski bir erotik film yıldızı olmasıyla Tarantino filmlerine konu olmaya son derece uygun bir isim.

Daha önce gelen söylentilerde, filmin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson ve Michael Madsen'ın da yer alacağı söyleniyordu ama henüz bu durum netleşmiş değil. Ne var ki çekim tarihi iyiden iyiye yaklaştığı için, Brad Pitt'e kimlerin eşlik edeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

