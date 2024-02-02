Quentin Tarantino'nun yeni filmi The Movie Critic'te başrol Brad Pitt'e emanet

İlk olarak Inglourious Basterds filminde Quentin Tarantino ile çalışan Brad Pitt, Once Upon a Time in... Hollywood'daki performansıyla oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanmıştı. İki taraf için de son derece olumlu sonuçlar doğuran bu işbirliği, The Movie Critic ile devam edecek.
The Movie Critic, gerek bir dönem filmi olmasıyla, gerekse konusuyla, Tarantino'nun ilk dönem işlerinden ziyade Once Upon a Time... in Hollywood'a yakın duruyor. İzleyicileri 1977'nin Güney Kaliforniya'sına götürecek olan film, müstehcen dergiler için film eleştirileri yazan bir eleştirmene odaklanacak.
The Movie Critic'in Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak
Brad Pitt'in canlandıracağı Jim Sheldon karakteri kurmaca bir karakter olsa da Tarantino'nun bu karakteri yazarken William Margold'dan esinlendiği düşünülüyor. Zira Tarantino, Cinema Speculation adlı kitabında Margold'dan övgüyle söz ediyor ve müstehcen dergilerde yazıyor olmasına rağmen Hollywood filmleri için yazdığı eleştirilerin son derece başarılı olduğunu söylüyor. William Margold, film eleştirileri yazmasının yanı sıra bir erotik film yönetmeni ve eski bir erotik film yıldızı olmasıyla Tarantino filmlerine konu olmaya son derece uygun bir isim.
Daha önce gelen söylentilerde, filmin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson ve Michael Madsen'ın da yer alacağı söyleniyordu ama henüz bu durum netleşmiş değil. Ne var ki çekim tarihi iyiden iyiye yaklaştığı için, Brad Pitt'e kimlerin eşlik edeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.