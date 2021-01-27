Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı

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Motorola, dünyanın ilk Snapdragon 870 5G yonga setinden güç alan akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip. Telefonda toplamda 6 kamera bulunuyor. Üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunulan Motorola Edge S, başlangıçta Çin'e özel olsa da, küresel pazarlara Moto G100 olarak gireceği tahmin ediliyor.

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Motorola Edge S özellikleri

Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızına, HDR10 desteğine ve 21: 9 en boy oranına sahip 6.7 inç FHD+ (2520 × 1800 piksel) çözünürlüklü LCD ekranla gelecek. Ekran, ön kameraların yer aldığı çift delikli tasarıma sahip.

Cihaz, 1 adet 3.2GHz saat hızlı ARM Cortex-A77 çekirdeği, 3 adet 2.42GHz saat hızlı ARM Cortex-A77 çekirdekleri ve 4 adet 1.8GHz saat hızlı ARM Cortex-A55 çekirdekleri bulunduran Snapdragon 870 5G yonga setinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 650 GPU bulunuyor.

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Telefon, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama olmak üzere üç farklı konfigürasyona sahip.

Motorola Edge S, arka tarafta LED flaşlı dörtlü arka kamera kurulumu sunuyor. 64MP birincil lens, 121 derece görüş alanına sahip 16MP ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü ve ToF sensörü arka kamera kurulumunda yer alıyor.

Cihazın ön tarafında, 16MP birincil lens ve 100 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı bir lens bulunuyor.

168.38 × 73.97 × 9.63mm ölçülerinde ve 215 gram ağırlığında olan cihaz, 20W kablolu hızlı şarj ile 5.000 mAh bataryaya sahip. Telefon, Android 11'i çalıştıracak. Motorola Edge S, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı sunuyor. Parmak izi sensörü ise telefonun yan tarafına entegre şekilde gelecek.

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Motorola Edge S fiyatı

Motorola Edge S 6GB RAM + 128GB depolama = yaklaşık 309 dolar

Motorola Edge S 8GB RAM + 128GB depolama = yaklaşık 371 dolar

Motorola Edge S 8GB RAM + 256GB depolama = yaklaşık 433 dolar

https://www.mysmartprice.com/gear/moto-edge-s-price-specifications/

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