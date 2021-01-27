Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı

    Motorola, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni bir yonga seti olan Snapdragon 870 yonga setinden güç alan dünyanın ilk cihazını Motorola Edge S'yi piyasaya sürdü.
    3 sa.
    789
    8
    2
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Motorola, dünyanın ilk Snapdragon 870 5G yonga setinden güç alan akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip. Telefonda toplamda 6 kamera bulunuyor. Üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunulan Motorola Edge S, başlangıçta Çin'e özel olsa da, küresel pazarlara Moto G100 olarak gireceği tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, Xperia Compact serisine bu yıl yeni bir model ekleyecek"

    Motorola Edge S özellikleri

    Motorola Edge S, 90 Hz yenileme hızına, HDR10 desteğine ve 21: 9 en boy oranına sahip 6.7 inç FHD+ (2520 × 1800 piksel) çözünürlüklü LCD ekranla gelecek. Ekran, ön kameraların yer aldığı çift delikli tasarıma sahip.

    Cihaz, 1 adet 3.2GHz saat hızlı ARM Cortex-A77 çekirdeği, 3 adet 2.42GHz saat hızlı ARM Cortex-A77 çekirdekleri ve 4 adet 1.8GHz saat hızlı ARM Cortex-A55 çekirdekleri bulunduran Snapdragon 870 5G yonga setinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Adreno 650 GPU bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak

    Telefon, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama olmak üzere üç farklı konfigürasyona sahip.

    Motorola Edge S, arka tarafta LED flaşlı dörtlü arka kamera kurulumu sunuyor. 64MP birincil lens, 121 derece görüş alanına sahip 16MP ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü ve ToF sensörü arka kamera kurulumunda yer alıyor.

    Cihazın ön tarafında, 16MP birincil lens ve 100 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı bir lens bulunuyor.

    168.38 × 73.97 × 9.63mm ölçülerinde ve 215 gram ağırlığında olan cihaz, 20W kablolu hızlı şarj ile 5.000 mAh bataryaya sahip. Telefon, Android 11'i çalıştıracak. Motorola Edge S, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı sunuyor. Parmak izi sensörü ise telefonun yan tarafına entegre şekilde gelecek.

    Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Motorola Edge S fiyatı

    Motorola Edge S 6GB RAM + 128GB depolama = yaklaşık 309 dolar

    Motorola Edge S 8GB RAM + 128GB depolama = yaklaşık 371 dolar

    Motorola Edge S 8GB RAM + 256GB depolama =  yaklaşık 433 dolar



    https://www.mysmartprice.com/gear/moto-edge-s-price-specifications/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular
    2 sa.
    Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı
    1 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    8 GB 128'ini 2800'e alabilsek keşkee nerede o günler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    damn2u (Sercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatına göre sundukları güzel ama ülkemize gelmez sanırım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi 1 sa. The Blacklist dizisinin 9. sezonu onaylandı 2 sa. Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular 2 sa. Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi 3 sa. Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı Sonraki İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk! 4 sa. Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak 4 sa. Hava kirliği görme kaybına yol açıyor 5 sa. Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor 5 sa. The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı 6 sa. Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı 6 sa. PS Plus Şubat 2021 oyunları açıklandı 6 sa. 635 beygirlik BMW M5 CS tanıtıldı 6 sa. Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi 7 sa. AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor 7 sa. Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası 8 sa. Cyberpunk 2077'nin resmi modlama araçları indirilmeye hazır; artık daha fazla mod göreceğiz 8 sa. Leonardo DiCaprio başrollü The Great Gatsby filminin dizisi geliyor 9 sa. Xbox ekosistem satışları Microsoft’u uçurdu 9 sa. AMD 2020 yılını rekorlarla kapattı 10 sa. Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri 10 sa. iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor 11 sa. Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu 12 sa. The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız