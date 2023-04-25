Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir AB ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı! İşte dev anlaşmanın detayları

    Polonya’nın ardından Avrupa Birliği üyesi Romanya da Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA sistemini satın aldı. Yapılan anlaşma devasa bir büyüklüğe sahip, işte detaylar:
    3
    Romanya, Bayraktar TB2 satın aldı! İşte anlaşmanın detayları Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Çok kısa bir süre önce yayınlanan belgelere göre Romanya Milli Savunma Bakanlığı, Baykar ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı alımı için büyük bir sözleşme imzaladı.

    Romanya, 18 adet Bayraktar TB2 satın aldı

    Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Avrupa Birliği üyesi Romanya, Polonya’nın ardından Bayraktar TB2 satın alan ikinci üye ülke oldu. Romanya, 321 milyon dolar karşılığında 18 adet Bayraktar TB2 aldı. İhale sonucu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin kamu ihale projelerine odaklanan ekinin online versiyonu olan Tenders Electronic Daily web sitesinde yayınladı.

    Romanya, Bayraktar TB2 satın aldı! İşte anlaşmanın detayları Tam Boyutta Gör
    İnsansız hava araçları, Romanya Hava Kuvvetleri'nin emekliye ayrılmadan önce MiG-23'lere ev sahipliği yapan 93. Hava Üssü'nü işlettiği Temeşvar şehrine teslim edilecek. Teslim alındığında Romanya, Polonya'dan sonra TB2'leri kullanan ikinci AB ülkesi ve Türkiye dışında sipariş veren üçüncü Avrupalı NATO üyesi olacak.

    Bu satın almalar, Romanya Ordusu'nun 2040 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ve kuvvetlere esneklik, genişletilmiş durumsal farkındalık ve artırılmış ateş gücü sağlayan yeni askeri teçhizat ve silah sistemleri sağlamayı amaçlayan dönüşümün bir parçası olarak ortaya konan hedeflere katkıda bulunacak. Bloomberg'in haberine göre Romanya, 2023 yılında savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkarmayı planlıyor. Ülke geçen yıl savunma harcamaları için yaklaşık 6 milyar dolar ayırmıştı. Bu ayın başlarında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in web sitesinde yayınlanan bir açıklamada Bükreş'in hava kuvvetlerini modernize etme çabaları kapsamında F-35'leri de satın almayı düşündüğü belirtilmişti.

    Kaynakça https://www.defensenews.com/global/europe/2023/04/25/romania-awards-321-million-contract-for-turkish-tb2-combat-drones/ https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243865-2023:TEXT:EN:HTML&tabId=0
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hoparlör kaç watt olmalı askerlik yeri belli olduktan sonra bedelli yapılabilir mi nvidia kurulum programı başarısız 17 yaşında ehliyet alınır mı bira sivilce yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız