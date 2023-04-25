Bir AB ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı! İşte dev anlaşmanın detayları

Romanya, 18 adet Bayraktar TB2 satın aldı
Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Avrupa Birliği üyesi Romanya, Polonya’nın ardından Bayraktar TB2 satın alan ikinci üye ülke oldu. Romanya, 321 milyon dolar karşılığında 18 adet Bayraktar TB2 aldı. İhale sonucu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin kamu ihale projelerine odaklanan ekinin online versiyonu olan Tenders Electronic Daily web sitesinde yayınladı.
Bu satın almalar, Romanya Ordusu'nun 2040 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ve kuvvetlere esneklik, genişletilmiş durumsal farkındalık ve artırılmış ateş gücü sağlayan yeni askeri teçhizat ve silah sistemleri sağlamayı amaçlayan dönüşümün bir parçası olarak ortaya konan hedeflere katkıda bulunacak. Bloomberg'in haberine göre Romanya, 2023 yılında savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkarmayı planlıyor. Ülke geçen yıl savunma harcamaları için yaklaşık 6 milyar dolar ayırmıştı. Bu ayın başlarında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in web sitesinde yayınlanan bir açıklamada Bükreş'in hava kuvvetlerini modernize etme çabaları kapsamında F-35'leri de satın almayı düşündüğü belirtilmişti.Kaynakça https://www.defensenews.com/global/europe/2023/04/25/romania-awards-321-million-contract-for-turkish-tb2-combat-drones/ https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243865-2023:TEXT:EN:HTML&tabId=0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)