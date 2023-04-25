Bir AB ülkesi daha Bayraktar TB2 satın aldı! İşte dev anlaşmanın detayları

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Çok kısa bir süre önce yayınlanan belgelere göre Romanya Milli Savunma Bakanlığı, Baykar ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı alımı için büyük bir sözleşme imzaladı.

Romanya, 18 adet Bayraktar TB2 satın aldı

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Avrupa Birliği üyesi Romanya, Polonya’nın ardından Bayraktar TB2 satın alan ikinci üye ülke oldu. Romanya, 321 milyon dolar karşılığında 18 adet Bayraktar TB2 aldı. İhale sonucu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin kamu ihale projelerine odaklanan ekinin online versiyonu olan Tenders Electronic Daily web sitesinde yayınladı.

Tam Boyutta Gör İnsansız hava araçları, Romanya Hava Kuvvetleri'nin emekliye ayrılmadan önce MiG-23'lere ev sahipliği yapan 93. Hava Üssü'nü işlettiği Temeşvar şehrine teslim edilecek. Teslim alındığında Romanya, Polonya'dan sonra TB2'leri kullanan ikinci AB ülkesi ve Türkiye dışında sipariş veren üçüncü Avrupalı NATO üyesi olacak.

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Bu satın almalar, Romanya Ordusu'nun 2040 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ve kuvvetlere esneklik, genişletilmiş durumsal farkındalık ve artırılmış ateş gücü sağlayan yeni askeri teçhizat ve silah sistemleri sağlamayı amaçlayan dönüşümün bir parçası olarak ortaya konan hedeflere katkıda bulunacak. Bloomberg'in haberine göre Romanya, 2023 yılında savunma bütçesini GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkarmayı planlıyor. Ülke geçen yıl savunma harcamaları için yaklaşık 6 milyar dolar ayırmıştı. Bu ayın başlarında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in web sitesinde yayınlanan bir açıklamada Bükreş'in hava kuvvetlerini modernize etme çabaları kapsamında F-35'leri de satın almayı düşündüğü belirtilmişti.

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