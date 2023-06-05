HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet

Teknoloji Editörü
1
Oy Ver
Tam Boyutta Gör
Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan
HÜRJET, 25 Nisan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. HÜRJET, temel olarak eğitim görevlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olsa da hafif taarruz uçağı olarak ta kullanılabilme kabiliyetine sahip. Bu uçağın kontrol sistemleri ise yine yerli olarak geliştiriliyor. HÜRJET'in kontrollerine yerli dokunuş
Tam Boyutta Gör
HÜRJET’in bünyesinde çok sayıda Türk savunma sanayisi firmasının parmağı yer alıyor. Bunlardan birisi de
Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ (Nurol CAS). Belirtilenlere göre HÜRJET ilk uçuşunu, tasarımı ve üretimi Nurol CAS’e ait olan kokpit kontrol panelleri ile gerçekleştirdi. HÜRJET’in kokpitinde yer alan 28 kontrol panelinin tümünü Nurol CAS geliştirip üretiyor. Söz konusu kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok sistemin kontrolünden sorumlu.
Tam Boyutta Gör
Nurol CAS, seri üretim noktasında alt yüklenici olarak TUSAŞ'a hizmet vermek için görüşmeler yürütüyor. Bilindiği üzere Nurol CAS (Eski adıyla Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ) Kasım 2022 itibarıyla İngiliz ortak BAE Systems’e ait olan hisseleri satın alarak yüzde yüz yerli yapıya kavuşmuştu.
Öte yandan firma sadece HÜRJET özelinde çalışmıyor. milli muharip uçak KAAN, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II ve insansız hava aracı ANKA platformlarındaki birçok alt sistemin sağlayıcısı olmak için çalışıyor.
Hürjet teknik özellikleri neler?
Tam Boyutta Gör
Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
İtki: 17.600 lb
Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
Menzil: 2222 km / 1200 nm
Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
Azami Hız: 1,4 Mach
G Limitleri: +8g / -3g
VIDEO
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)