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    HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet

    Türkiye’nin jet motoruna sahip ilk uçağı olan HÜRJET, yerli kokpit kontrol panelleri ile uçuyor. Yerli kontrol ünitelerinin tamamı ise Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ tarafından geliştiriliyor.
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    HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET, 25 Nisan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. HÜRJET, temel olarak eğitim görevlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olsa da hafif taarruz uçağı olarak ta kullanılabilme kabiliyetine sahip. Bu uçağın kontrol sistemleri ise yine yerli olarak geliştiriliyor.

    HÜRJET'in kontrollerine yerli dokunuş

    HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet Tam Boyutta Gör
    HÜRJET’in bünyesinde çok sayıda Türk savunma sanayisi firmasının parmağı yer alıyor. Bunlardan birisi de Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ (Nurol CAS). Belirtilenlere göre HÜRJET ilk uçuşunu, tasarımı ve üretimi Nurol CAS’e ait olan kokpit kontrol panelleri ile gerçekleştirdi. HÜRJET’in kokpitinde yer alan 28 kontrol panelinin tümünü Nurol CAS geliştirip üretiyor. Söz konusu kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok sistemin kontrolünden sorumlu.
    HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet Tam Boyutta Gör
    Nurol CAS, seri üretim noktasında alt yüklenici olarak TUSAŞ'a hizmet vermek için görüşmeler yürütüyor. Bilindiği üzere Nurol CAS (Eski adıyla Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ) Kasım 2022 itibarıyla İngiliz ortak BAE Systems’e ait olan hisseleri satın alarak yüzde yüz yerli yapıya kavuşmuştu.

    Öte yandan firma sadece HÜRJET özelinde çalışmıyor. milli muharip uçak KAAN, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II ve insansız hava aracı ANKA platformlarındaki birçok alt sistemin sağlayıcısı olmak için çalışıyor.

    Hürjet teknik özellikleri neler?

    HÜRJET'in kontrolleri yerli teknolojilere emanet Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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