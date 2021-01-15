Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü

Microsoft çift ekranlı cihazlar için tasarladığı Windows 10X ile ilgili planlarını değiştirmiş ve işletim sisteminin ilk olarak tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacağını açıklamıştı.
Ayrıca Bkz. "Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı"İlginizi Çekebilir Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü
Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Windows 10X'in önizleme yapısının final sürümü internete sızdırıldı. Yani dileyen herkesin erişim sağlayabildiği taktirde işletim sistemini indirip kendi sistemine yükleyebilmesi mümkün.
2019'da duyurulmuştu
Albacore isimli bir Twitter kullanıcısı önce yeni işletim sisteminin kurulumuyla ilgili bir video yayınladı. Daha sonrasında ise sistem imajı dosyasının indirme linkini paylaştı.
Albacore, Windows 10X'i test etmek için Generation 2 Virtual Machine'ın kullanılmasını tavsiye ediyor. Microsoft'un yeni işletim sistemini 2019'un sonunda duyurduğunu hatırlatalım.
Hangi uygulamaları çalıştırabilecek?
Windows 10X'in başlangıçta Win32 uygulamalarını desteklemesi planlanmıştı, ancak geliştirme sürecinde bu fikir geçici olarak rafa kaldırıldı. İşletim sistemi yayınlandığında sadece Microsoft Store'daki UWP uygulamalarını ve Edge tarayıcısı üzerinden Progressive Web Uygulamalarını çalıştırabilecek.
Windows 10X'in ilerleyen dönemlerde klasik Windows uygulamalarını çalıştırma yeteneği kazanması bekleniyor. Sızdırılan son bilgilere göre Microsoft yeni işletim sistemini 2021'in bahar aylarında kullanıma sunacak.
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
Amaçları da zaten düşük donanımlı bilgisayarlar ve Chrome OS gibi işletim sistemlerine karşı bir işletim sistemi üretmekti. Win32 desteğine de kavuşursa ve iyi bir Dosya Gezgini gelirse Chrome OS gibi işletim sistemlerine karşı koyabilir gibi duruyor.
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