Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü

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Microsoft çift ekranlı cihazlar için tasarladığı Windows 10X ile ilgili planlarını değiştirmiş ve işletim sisteminin ilk olarak tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı"

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Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Windows 10X'in önizleme yapısının final sürümü internete sızdırıldı. Yani dileyen herkesin erişim sağlayabildiği taktirde işletim sistemini indirip kendi sistemine yükleyebilmesi mümkün.

2019'da duyurulmuştu

Albacore isimli bir Twitter kullanıcısı önce yeni işletim sisteminin kurulumuyla ilgili bir video yayınladı. Daha sonrasında ise sistem imajı dosyasının indirme linkini paylaştı.

Albacore, Windows 10X'i test etmek için Generation 2 Virtual Machine'ın kullanılmasını tavsiye ediyor. Microsoft'un yeni işletim sistemini 2019'un sonunda duyurduğunu hatırlatalım.

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Hangi uygulamaları çalıştırabilecek?

Windows 10X'in başlangıçta Win32 uygulamalarını desteklemesi planlanmıştı, ancak geliştirme sürecinde bu fikir geçici olarak rafa kaldırıldı. İşletim sistemi yayınlandığında sadece Microsoft Store'daki UWP uygulamalarını ve Edge tarayıcısı üzerinden Progressive Web Uygulamalarını çalıştırabilecek.

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Windows 10X'in ilerleyen dönemlerde klasik Windows uygulamalarını çalıştırma yeteneği kazanması bekleniyor. Sızdırılan son bilgilere göre Microsoft yeni işletim sistemini 2021'in bahar aylarında kullanıma sunacak.

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