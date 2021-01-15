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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü

    Microsoft'un kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni işletim sisteminin önizleme sürümü internete sızdırıldı. İşte ilk etapta klasik dizüstü bilgisayarlara gelmesi beklenen Windows 10X'in görünümü.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü
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    Microsoft çift ekranlı cihazlar için tasarladığı Windows 10X ile ilgili planlarını değiştirmiş ve işletim sisteminin ilk olarak tek ekranlı klasik dizüstü bilgisayarlar için kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı"

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    Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Windows 10X'in önizleme yapısının final sürümü internete sızdırıldı. Yani dileyen herkesin erişim sağlayabildiği taktirde işletim sistemini indirip kendi sistemine yükleyebilmesi mümkün.

    2019'da duyurulmuştu

    Albacore isimli bir Twitter kullanıcısı önce yeni işletim sisteminin kurulumuyla ilgili bir video yayınladı. Daha sonrasında ise sistem imajı dosyasının indirme linkini paylaştı.

    Albacore, Windows 10X'i test etmek için Generation 2 Virtual Machine'ın kullanılmasını tavsiye ediyor. Microsoft'un yeni işletim sistemini 2019'un sonunda duyurduğunu hatırlatalım.

    Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü
    Tam Boyutta Gör

    Hangi uygulamaları çalıştırabilecek?

    Windows 10X'in başlangıçta Win32 uygulamalarını desteklemesi planlanmıştı, ancak geliştirme sürecinde bu fikir geçici olarak rafa kaldırıldı. İşletim sistemi yayınlandığında sadece Microsoft Store'daki UWP uygulamalarını ve Edge tarayıcısı üzerinden Progressive Web Uygulamalarını çalıştırabilecek.

    Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü
    Tam Boyutta Gör

    Windows 10X'in ilerleyen dönemlerde klasik Windows uygulamalarını çalıştırma yeteneği kazanması bekleniyor. Sızdırılan son bilgilere göre Microsoft yeni işletim sistemini 2021'in bahar aylarında kullanıma sunacak.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
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    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yok hacı. W7 gibisi gelmedi gelmeyecek de..
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Atabey166 (Mehmet Atabey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sacmalamissin
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Atakan Bacaksız (Atakan Bacaksız) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    W10 sahiplerine ücretsiz yükseltme verecekler mi
    Yanıtla
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    kültürlü cingen (Çağlayan Dökme) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Win10 bence en iyisi
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    can462008 (Can Çolak) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Chrome Os'u andırıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) can462008
    Bildiğin öyle zaten, Dosya Gezgini tam iPadOS ya da Chrome OS'takiyle birebir benziyor. Sadece taşınabilir bellek okuyan ve OneDrive'a erişim sağlayabiliyor.

    Amaçları da zaten düşük donanımlı bilgisayarlar ve Chrome OS gibi işletim sistemlerine karşı bir işletim sistemi üretmekti. Win32 desteğine de kavuşursa ve iyi bir Dosya Gezgini gelirse Chrome OS gibi işletim sistemlerine karşı koyabilir gibi duruyor.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    W7 rakipmi geldi
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    Tommy Shelby 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    redar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ooo, bu sefer hoş görünüyor.
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    tarlabasi (Uğur ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zorin Os'e benzemiş.
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harika görünüyor arayüzü çok beğendim.
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    onurfredy (onur kuru) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok başarılı olmuş.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski arayuz fisek gibiyken yeni arayu cok yavas. Windows 10’da bile bir ayar eger denetim masasinda hala ayarlanabiliyorsa orda ayarliyorum. Hem hizli hem kolay. Pek bir degisiklik yapmamislar gibi geldi 10Xde de..
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